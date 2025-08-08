China: Cele mai mari taxe vamale din ultimul secol, oare Washingtonul a uitat durerea Marii Crize Economice?

În 7 august, noua versiune a taxelor vamale “reciproce” impuse de administrația SUA a intrat oficial în vigoare. 69 de țări și regiuni sunt supuse unor taxe vamale cuprinse între 10% și 41%. Conform ultimelor estimări, cota efectivă medie a taxelor vamale din SUA a ajuns la 18,3%, cel mai ridicat nivel din ultimii 100 de ani.

În aprilie acest an, administrația americană a anunțat că va impune noi taxe vamale generale de 10% la toți partenerii comerciali și va exercita presiuni suplimentare asupra economiilor față de care are mari deficite comerciale. După numeroase amânări și runde de negocieri, partea americană a stabilit în final ca taxele să intre în vigoare în 7 august. Mulți analiști consideră că, în această luptă împotriva hegemonismului vamal american, contraatacurile puternice ale unor entități economice au făcut ca mai multe produse americane să nu mai poată fi exportate, ca urmare companiile americane suferă pierderi, lanțurile industriale și de aprovizionare sunt perturbate, iar cetățenii americani se confruntă cu crize multiple, inclusiv creșteri explozive ale prețurilor și agravarea inflației…

Wang Xiaosong, profesor la Institutul de Economie a Universității Renmin din China, afirmă că, în acest context, impunerea forțată a taxelor “reciproce” de către Washington are scopul de a le folosi ca monedă de schimb în negocieri, obligând partenerii comerciali să cedeze mai multe beneficii. Totodată, această măsură reprezintă și o pregătire pentru alegerile de la jumătatea mandatului care urmează, în speranța de a obține mai multe voturi.

Yahoo Finance din SUA consideră că efectele negative ale politicii vamale se manifestă din ce în ce mai rapid. Mai multe instituții internaționale subliniază că, potrivit multiplilor indici din ultima vreme, economia americană se află pe marginea recesiunii.

Să abordăm în primul rând industria manufacturieră. Ultimele rezultate ale sondajului Institutului pentru Managementul Aprovizionării (ISM) arată că Indicele Managerilor de Achiziții (PMI) pentru industria manufacturieră americană a fost de 48% în iulie, scăzând pentru a cincea lună la rând. În iulie, 79% din sectoarele incluse în PIB-ul industriei manufacturiere a SUA au înregistrat contracții, mult peste nivelul de 46% din iunie. Site-ul ziarului The Wall Street Journal a subliniat, în 6 august, că incertitudinile generate de politica vamală a SUA și alți factori continuă să exercite presiune asupra industriei domestice, aproape toate activitățile economice legate de industria manufacturieră având contracții de la începutul anului.

În ceea ce privește ocuparea forței de muncă, deși administrația americană susține că taxele vamale vor asigura “ocuparea suficientă a forței de muncă”, datele recent publicate de Departamentul Muncii al SUA arată că rata șomajului a crescut cu 0,1 procente față de luna precedentă, ajungând la 4,2% în iulie. În prezent, durata medie a șomajului la o persoană este de 24,1 săptămâni, cea mai lungă perioadă din ultimii peste trei ani. Totodată, datele privind ocuparea forței de muncă din mai și iunie au fost revizuite în jos semnificativ, la 19.000 și, respectiv, 14.000, o situație pe care presa americană o descrie drept “șocantă”. ISM a publicat date care indică faptul că indicele ocupării forței de muncă în SUA în iulie a fost de doar 43,4, cel mai scăzut nivel din ultimii cinci ani. Revista Time consideră că încercarea administrației SUA de a crea locuri de muncă în industria manufacturieră prin politica vamală este o iluzie.

Mai mult, nici situația inflației în SUA nu este încurajatoare. Ultimele date publicate de Biroul de Analiză Economică (BEA) arată că unul dintre indicii inflației în SUA – Indicele Prețurilor pentru Cheltuielile de Consum Personale (PCE) – a înregistrat o creștere de 2,6% în iunie față de aceeași lună a anului precedent, peste 2,4% din mai și mult peste ținta ideală de inflație de 2%.

Un studiu recent al Universității Yale arată că, după intrarea în vigoare a taxelor “de reciprocitate”, prețurile în SUA vor crește cu 1,8% pe termen scurt, echivalentul unei reduceri medii de 2.400 de dolari a venitului fiecărei familii americane în acest an. În plus, aproape o jumătate dintre companiile americane au planuri de a reduce personalul sau de a închide fabrici din cauza presiunii costurilor. Jared Bernstein, fostul președinte al Consiliului Consultativ Economic al Casei Albe, a avertizat într-un articol: “Războiul comercial abia a început să lovească portofelele americanilor”.

Totodată, impactul politicii vamale asupra companiilor americane devine tot mai evident. Companii precum Whirlpool și Procter & Gamble sunt supuse unei lovituri directe a taxelor vamale. Tim Cook, șeful executiv al Apple, a avertizat că compania va suferi pierderi de 1,1 miliarde de dolari în acest trimestru din cauza taxelor vamale. Înrăutățirea mai multor indicatori a majorat îngrijorările pieței cu privire la o posibilă recesiune a economiei americane. Gilles Moëc, economistul șef al grupului AXA, a declarat că în următoarele 12 luni, taxele vamale vor reduce PIB-ul SUA cu aproximativ 0,75 procente, iar până la sfârșitul anului 2026, impactul ar putea ajunge la 1 procent.

Și nu numai atât. Hegemonismul vamal al SUA își afectează și propria credibilitate. Joseph Stiglitz, laureat al Premiului Nobel și economist american, a comentat: “Vorbele SUA nu mai valorează nimic în lumea de astăzi”. Deutsche Bank consideră că această politică vamală agresivă a afectat deja statutul dolarului, iar procesul global de “dezamericanizare” accelerează.

Tot în 7 august, datele oficiale publicate de China au arătat că, în primele șapte luni ale acestui an, comerțul de mărfuri al Chinei a menținut o tendință ascendentă, înregistrând o creștere de 3,5% față de aceeași perioadă a anului trecut, ritmul de creștere fiind cu 0,6 procente mai mare decât în prima jumătate a anului. Exporturile și importurile cu ASEAN, UE, Africa și Asia Centrală au înregistrat creșteri, demonstrând rezistență și o vitalitate puternică. Acest lucru dovedește în mod clar: hegemonismul vamal nu poate aduce beneficii pe termen lung, doar deschiderea și cooperarea pot aduce beneficii tuturor părților.

Oamenii își amintesc că în anii ’30 ai secolului trecut, SUA au impus taxe vamale suplimentare pentru peste 20.000 de produse importate, declanșând contramăsuri comerciale din partea altor țări, ceea ce a condus la o contracție a comerțului global cu peste 60% în decurs de cinci ani. Comerțul exterior american a suferit, de asemenea, lovituri puternice, iar țara a căzut în Marea Criză Economică. Aproape 100 de ani mai târziu, acest coșmar s-ar putea repeta. Politicienii americani ar trebui să tragă învățăminte din lecțiile istoriei.