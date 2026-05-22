Ambasadorul Chinei, în vizită la Râmnicu Vâlcea. Se pregătește înfrățirea cu un oraș din provincia Sichuan

Excelența Sa Chen Feng, ambasadorul Republicii Populare Chineze la București, a efectuat vineri o vizită oficială la Râmnicu Vâlcea, unde a discutat cu autoritățile locale despre investiții, colaborări economice și un posibil parteneriat de înfrățire cu orașul chinez Dujiangyan.

Vizita ambasadorului chinez vine la doar câteva luni după prezența ambasadorului Indiei în municipiu, semn că Râmnicu Vâlcea încearcă să își consolideze relațiile internaționale și să atragă noi oportunități economice.

Diplomatul chinez a fost primit de primarul Mircia Gutău, președintele Consiliului Județean Vâlcea, Constantin Rădulescu, dar și de reprezentanți ai mediului de afaceri local.

La întâlnire a participat și Alexandru Bociu, susținător al dezvoltării schimburilor economice româno-chineze, potrivit Primăriei Râmnicu Vâlcea.

Posibilă înfrățire cu orașul Dujiangyan

Unul dintre cele mai importante anunțuri făcute de ambasadorul chinez a vizat sprijinul direct pentru înfrățirea dintre Râmnicu Vâlcea și Dujiangyan, oraș aflat în provincia Sichuan.

Noi oportunități de colaborare economică între Vâlcea și China

Potrivit oficialului chinez, asemănările dintre cele două orașe pot constitui baza unor relații economice și culturale solide și de durată.

Accent pe investiții și colaborare economică

În cadrul discuțiilor, primarul Mircia Gutău a prezentat principalele oportunități de investiții din municipiu și disponibilitatea administrației locale pentru colaborări internaționale.

Vizita a fost organizată la inițiativa Centrul de Afaceri România – China și face parte dintr-un turneu mai amplu al ambasadorului chinez în România.

Diplomatul chinez se află de joi în județul Vâlcea, unde a vizitat companii din Drăgășani și alte localități din județ.

De la începutul anului, ambasadorul a mai efectuat vizite oficiale în județele Gorj, Botoșani, Suceava și Cluj.