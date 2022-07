Ai auzit de aceasta noua metoda de climatizare a locuintei? Afla cum functioneaza si cum poate fi folosita!

In ultima perioada, inovatiile aduse in domeniul produselor de uz casnic, dar nu numai, si in ceea ce priveste produsele profesionale sau folosite in industrii urmaresc folosirea unor surse nepoluante, inepuizabile si regenerabile de energie. Eforturile specialistilor se îndreapta catre protejarea mediului inconjurator care, din cauza poluarii, a avut de suferit. Pamantul, cu flora si fauna sa, cu o bogata retea hidrografica, cu o clima care faciliteaza viata, este locuinta tuturor, iar noi suntem responsabili atat la nivel de individ, cat si la nivel de societate sa o protejam cat de bine putem si sa le permitem si generatiilor urmatoare sa se bucure de frumusetile inconjuratoare.

Sistem eco de climatizare a locuintei

Efortul pentru protejarea mediului trebuie sa fie unul comun, specialistii trebuie sa vina cu idei si metode pentru a face acest lucru, clasa politica trebuie sa le implementeze, firmele trebuie sa ofere servicii si produse in consecinta, dar si noi, fiecare individ in parte, avem un rol de jucat în aceasta formula. Noi, din pozitia de consumatori, avem posibilitatea de a alege sa folosim surse eco de obtinere a energiei necesare pentru locuinta noastra. Acestea se pot dovedi in timp si o varianta care ne aduce noua si familiei noastre beneficii economice. Astazi avem posibilitatea de a ne incalzi sau racori incaperile cu ajutorul unei pompe de caldura aer-apa de la Rosolar-shop.ro, care este o metoda eco, ingenioasa și practica de a produce aer cald sau rece pentru confortul nostru. Functionarea acestui produs este una destul de simpla. Sistemul este format dintr-o unitate externa asemanatoare cu cea a climatizarii clasice, o unitate interna care contine un rezervor pentru apa, un kit Wi-fi, un grup de amestec si un controller cu touch. Utilizarea este cat se poate de eficienta si simpla, controllerul cu touch este usor de utilizat si, de asemenea, se poate controla si cu ajutorul unui device, de exemplu telefonul. La ce se poate folosi aceasta pompa?

1. Incalzirea in pardoseala sau prin calorifere

Pompa de caldura este fiabila, poate fi conectata si la sistemul de încalzire prin pardoseala contribuind astfel la creșterea confortului din locuința. Incalzirea in pardoseala este o metoda mai eficienta pentru a incalzi incaperile, dar si una care ofera un spatiu mai mare, daca acesta este redus, prin eliminarea caloriferelor din camere. Daca nu detii un sistem de încalzire prin pardoseala nu este o problema, pompa îsi poate face treaba și cu ajutorul caloriferelor. De asemenea, aceasta are posibilitatea si de a racori locuinta, nu doar de a o încalzi.

2. Apa calda

Sistemul poate fi folosit si pentru a încalzi apa. Rezervorul de apa incorporat poate fi de diferite dimensiuni, astfel încat sa satisfaca necesitatea de apa pentru uzul casnic. Aceasta pompa contribuie, prin urmare, la reducerea semnificativa a facturilor locuintei prin preluarea unor sarcini care devin din ce in ce mai costisitoare.

Asadar, posibilitatea de a contribui la protejarea mediului inconjurator exista. De asemenea, noile tehnologii eco sunt benefice si pentru noi si locuinta noastra, ramane doar sa luam decizia de a trece la folosirea, in scopuri casnice si nu numai, a surselor nepoluante.