Ai nevoie de un set de mobila pentru bucatarie? Alege-l in functie de aceste criterii!

Bucataria este una dintre cele mai importante incaperi dintr-o casa. Ea nu este doar spatiul in care ne pregatim mancarea, ci si locul in care stam la povesti alaturi de cei mai buni prieteni. Asadar, trebuie sa o amenajam cu atentie, astfel incat sa fim multumiti atat de aspectul, cat si de functionalitatea ei.

In cazul in care ai achizitionat recent o casa, este recomandat sa alegi cu atentie setul de mobila pentru bucatarie. Aceasta investitie este de durata si cu siguranta nu vrei sa o regreti mai tarziu. De aceea, este important sa nu alegi un set de mobila in graba, ci sa tii cont de mai multe aspecte, inainte sa iei decizia finala.

Iata care sunt cele mai importante criterii de care ar trebui sa tii cont atunci cand alegi un set mobila bucatarie:

Culoarea

Probabil ca si tu visezi la o bucatarie cu un aspect modern, luminos, in care sa iti fie drag sa iti petreci timpul. Piesele de mobilier din bucatarie trebuie sa fie in deplina armonie cu restul casei, in special daca aceasta incapere este de tip open-space. Pentru a fi multumit 100% de aspectul general al casei, trebuie sa alegi un set care sa se potriveasca cu restul decorului.

In acest sens, poti opta pentru un set de mobila pentru bucatarie realizat in culori care se asorteaza usor. Pe VreiMobila.ro, un magazin online cu experienta in domeniu, vei gasi seturi in numeroase combinatii cromatice, usor de integrat in orice decor. De exemplu, poti opta pentru un set alb/wenge, alb/sonoma sau lyon/alb/ Aceste nuante sunt foarte populare in prezent, pentru ca au un aspect impecabil si rafinat.

Spatiile de depozitare

In bucatarie va trebui sa depozitezi multe lucruri. De la tacamuri, vesela si pana la electrocasnice – toate trebuie sa aiba loc in aceasta incapere. De aceea, este recomandat sa alegi un set de mobila pentru bucatarie care sa aiba multiple spatii de depozitare. Acestea te vor ajuta sa ai o bucatarie bine organizata si sa ai la indemana toate articolele folosite la gatit.

In plus, mobila trebuie sa fie special creata pentru a rezista la conditii extreme, umezeala si zgarieturi.

Calitatea materialelor

Ca sa te bucuri de setul de mobila pentru bucatarie pentru o perioada indelungata de timp, este esential sa fii atent si la calitatea materialelor folosite. In cazul in care vei alege un set de calitate, acesta va trece cu brio testul timpului si se va mentine in cea mai buna stare multi ani la rand.

De exemplu, din gama VreiMobila.ro poti alege setul Maya care are un blat termorezistent din stejar, fronturi din MDF si corpuri din PAL de culoare alba. Acesta este un set de mobila durabil, pe care il poti achizitiona la pretul de 2.799 de Lei.

Acestea fiind spuse, pentru a face cea mai buna alegere in materie de mobila pentru bucatarie, tine cont de criteriile de mai sus. Este important sa iti placa sa petreci timpul in aceasta incapere si sa iti poti depozita si organiza eficient toate lucrurile de care ai nevoie pentru pregatirea meselor in familie!