Ai supape presiune in casa? Iata ce trebuie sa stii despre interactiunea cu acestea!

Exista foarte multe tipuri de supape. Cele obisnuite, pe care probabil le-ai intalnit pana acum, prezinta o roata de actiune – devenind astfel mai mult robinete decat supape. De exemplu, ai o astfel de supapa sub chiuvetele din casa ta.

Totusi, in functie de echipamentele si aparatele pe care le ai in casa, este posibil sa ai de-a face si cu supape presiune. Acestea sunt destul de diferite de tipurile obinsuite de supape si robinete, avand totodata si un rol mai complex.

Iata ce lucruri ar trebui sa stii privind interactiunea cu astfel de supape la nivelul unei locuinte!

Cum identifici o supapa de presiune?

Spre deosebire de supapele clasice, cele de presiune pot fi gasite oriunde de-a lungul unei conducte/tevi sau sistem sub presiune. Totusi, din moment ce acestea au rolul de a controla presiunea lichidului – si sau a aerului/gazului – dintr-un sistem, ele sunt deseori montate in apropierea sursei de lichid – in apropierea unui rezervor, de exemplu.

Apoi, aceste supape presiune nu prezinta un maner, maneta sau rotita. Sunt elemente mai zvelte, prezentand o componenta in relief care poate fi actionata fie de o cheie sau de o surubelnita, dupa caz. Evident, lipsa manerelor imbunatateste siguranta si previne actionarea accidentala a supapei.

Unde pot fi aceste supape prezente in casa ta?

Ce-i drept, nu exista multe locuri in care astfel de supape pot fi instalate. Tocmai de aceea, majoritatea caselor, in special cele mai vechi, nu prezinta asemenea elemente.

Atunci cand acestea exista, ele pot fi gasite de regula in apropierea apometrelor, la nivelul conductei/tevii care aduce apa in casa. Supapele de presiune pot fi prezente si la exterior, caz in care vor fi adapostite de cutii din plastic – cutii care, la randul lor, contin mai multe supape.

Apoi, daca ai anumite sisteme de apa instalate in casa, gradina si/sau curtea ta, este posibil sa ai supape presiune pe traseul conductelor.

Cum identifici supapele care nu functioneaza corespunzator?

Chiar daca dispui de uneltele necesare pentru a interactiona cu o supapa de presiune, va fi greu sa iti dai seama daca o anumita supapa este defecta sau nu. In schimb, cel mai usor mod de a identifica o defectiune este de a analiza presiunea apei si zona adiacenta unei supape presiune.

Atunci cand un astfel de element de siguranta nu functioneaza corespunzator, presiunea apei echipamentelor conectate la supapa poate fi fie prea mare sau prea mica. Apoi, teava/conducta pe care supapa se afla poate vibra (fenomen cauzat de presiunea variabila). Nu in ultimul rand, supapa poate prezenta scurgeri – desi rar, acest lucru se poate intampla in cazul supapelor de calitate slaba sau celor foarte vechi.

Poti repara o supapa de presiune?

Aceste supape nu sunt concepute pentru a fi reparate sau intretinute. Unele pot prezenta un filtru care se poate infunda si trebuie curatat, dar acest lucru se intampla doar in cazul in care apa care intra in contact cu supapa prezinta deseuri sau reziduuri.

Totusi, regula de baza, cum s-ar spune, este ca aceste supape presiune, daca sunt defecte, trebuie inlocuite. Acestea nu se pot repara si nu necesita mentenanta regulata sau preventiva – doar verificari vizuale periodice.

Poti ajusta o supapa de presiune de unul singur?

In teorie, da – poti folosi o cheie sau o surubelnita potrivita pentru a ajuta supapa si pentru a regla presiunea apei din conductele/tevile aferente. Totusi, trebuie sa stii ca exista o presiune ideala, in functie de sistemul asupra caruia actionezi.

Astfel, pentru reglarea corespunzatoare a presiunii, ai nevoie si de un manometru – acesta te ajuta sa verifici presiunea din interior in timp ce ajustezi supapa. Nu uita ca aceste supape presiune prezinta si garantie – ajustarea acestora poate avea un efect negativ asupra garantiei.

Esti in cautarea unei supape de presiune de calitate superioara?

