Role sau placi compactoare? Care este diferenta?

Vrei sa-ti deschizi o afacere in domeniu si nu stii daca sa cumperi role sau placi compactoare? Ei bine, acest articol este perfect pentru tine.

Domeniul constructiilor – in special de drumuri – este unul destul de complex. Pe langa faptul ca ai de achizitionat o sumedenie de utilaje, acestea mai prezinta si diverse modele si tipuri care luate in considerare. In caz contrar, risti sa faci o alegere care iti poate pune in pericol planul afacerii tale.

Asadar, iata care este diferenta dintre role si placi, dar si cum te poate ajuta fiecare tip de utilaj in parte.

Caracteristicile unei role compactoare

Rolele compactoare sunt extrem de comune si pot fi observate la nivelul oricarui santier sau drum in lucru. Probabil deja stii si cum arata. Spre deosebire de placi compactoare, aceste role sunt efectiv vehicule – prezinta un scaun si volan pentru sofer.

Astfel, este de la sine inteles ca sunt de mari dimensiuni si necesita o oarecare experienta pentru a putea fi operate.

Aceste echipamente sunt ideale pentru compactarea suprafetelor de dimensiuni mari, in special datorita costului lor. Nu ar fi convenabil sa inchiriezi sau sa cumperi o rola compactoare pentru o suprafata mica.

Tipuri de role compactoare

Exista 3 tipuri de role compactoare disponibile pe piata, in functie de cerintele sarcinii pe care o ai de indeplinit. Spre deosebire de placi compactoare, rola unui astfel de compactor poate suferi modificari si poate fi chiar si din materiale diferite, dupa caz.

Role cu tambur simplu sau in tandem – aceste role au atasate in fata – si spate, in cazul unui compactor cu tambur in tandem – un tambur;

– aceste role au atasate in fata – si spate, in cazul unui compactor cu tambur in tandem – un tambur; Role cu roti tip compactor – majoritatea rolelor compactoare prezinta patru roti, precum orice alt vehicul. Totusi, in functie de caracteristicile suprafetei de compactat, pot fi necesare si role cu roti tip compactor – mai exact, role care au pe post de roti role compactoare de dimensiuni mici;

– majoritatea rolelor compactoare prezinta patru roti, precum orice alt vehicul. Totusi, in functie de caracteristicile suprafetei de compactat, pot fi necesare si role cu roti tip compactor – mai exact, role care au pe post de roti role compactoare de dimensiuni mici; Role pneumatice – acestea sunt rolele care prezinta roti de cauciuc. Conform expertilor, sunt ideale pentru nivelarea suprafetelor.

Caracteristicile unei placi compactoare

O placa compactoare este utilizata prin intermediul unui maner – nu necesita sofer; este un utilaj mult mai simplu de operat. Placile sunt mai mici decat rolele si sunt concepute pentru suprafetele de dimensiuni medii si mici, precum alei, trotuare si asa mai departe.

Aceste placi sunt o unealta necesara fiecarui santier sau drum in constructii. De ce? Ei bine, chiar daca suprafata principala de compactat va fi gestionata de o rola compactoare, mereu vor exista zone inguste sau de dimensiuni mici care vor necesita un utilaj mai atent, mai precis.

Totodata, aceste placi pot fi si reversibile. Mai exact, manerul acestora poate fi trecut din spate in fata, pentru ca tu sa poti recompacta aceeasi portiune fara a intoarce utilajul cu totul.

Tipuri de placi compactoare

Spre deosebire de role, placile sunt relativ mai simple, existand doar doua tipuri, in functie de modul in care acestea interactioneaza cu suprafata de compactat.

Maiuri compactoare – acestea prezinta de regula o placa destul de mica si sunt concepute special pentru suprafetele inguste sau care necesita un nivel inalt de precizie;

– acestea prezinta de regula o placa destul de mica si sunt concepute special pentru suprafetele inguste sau care necesita un nivel inalt de precizie; Placi vibrante – acestea sunt de dimensiuni mai mari si mai comune; sunt de asemenea si modelul care poate fi reversibil sau care poate avea o greutate mai mare (pentru a putea compacta mai multe tipuri de materiale).

Atunci cand folosesti o placa compactoare, trebuie sa stii destul de multe despre materialul de compactat. In functie de densitatea acestuia, ai nevoie de placi de diferite greutati – pentru o compactare corespunzatoare. Totodata, exista si materiale care necesita destul de multa presiune pentru a fi compactate, caz in care ai nevoie neaparat de o rola compactoare.

Ai nevoie de placi compactoare de calitate superioara?

Rolele, ce-i drept, sunt destul de comune si probabil deja ai una daca administrezi o afacere in domeniu. Placile compactoare, pe de alta parte, sunt oarecum mai moderne – tocmai de aceea produsele ieftine vin insotite de un semn al indoielii din punct de vedere al calitatii.

