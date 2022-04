Este apa de gura de ajuns pentru igiena orala? Iata ce mai poti face!

Igiena orala este un aspect extrem de important al vietii oricarei persoane, in principal datorita faptului ca afecteaza atat sanatatea acesteia, cat si stima de sine, mai mult sau mai putin. Mai exact, trebuie sa ai grija in permanenta de dinti, gingii, limba si nu numai.

Pe de alta parte, este de la sine inteles ca spalatul pe dinti si o apa de gura nu sunt neaparat de ajuns pentru a garanta o igiena impecabila. Apoi, daca ai o alimentatie mai putin sanatoasa sau mananci mai multa ciocolata decat ar trebui, printre altele, atunci este posibil ca nici spalatul pe dinti in mod regulat sa nu fie de ajuns.

Asadar, iata ce alte lucruri mai poti face pentru a avea grija cum trebuie de igiena ta orala!

Spala-te mereu pe dinti inainte de culcare

Toata lumea stie ca ar trebui sa se spele pe dinti de 2-3 ori pe zi. Totusi, aceasta recomandare are si o a doua parte – anume, asigura-te ca nu uiti sa faci acest lucru si inainte de culcare. De ce?

Spalatul pe dinti inainte de culcare ajuta la eliminarea placii dentare si germenilor aparuti in timpul zilei pe suprafata dintilor si in interiorul gurii. Apoi, nu este indicat ca aceste elemente sa actioneze asupra dintilor tai peste noapte, deoarece pot cauza ingalbenirea dintilor. Tocmai de aceea, pentru eliminare completa, se foloseste si apa de gura.

Folosirea atei dentare este la fel de importanta

Folosirea de ata dentara nu este un obicei prea popular in Romania. Chiar si persoanale care se spala pe dinti in mod regulat de mai mult de 2-3 ori pe zi deseori trec cu vederea acest lucru. Apoi, alte persoane cred ca ata dentara nu trebuie folosita daca nu ai nimic intre dinti, dupa cum s-ar spune – logic, nu?

Totusi, precum o apa de gura, ata dentara stimuleaza gingiile, reduce nivelul de placa dentara, dar si actioneaza asupra zonelor inflamate, ajutand la ameliorarea durerii si inflamatiei.

Mananca fructe si legume tari

Mai exact, nu iti lasa dintii, gingiile si maxilarul sa doarma pe-o ureche, cum s-ar spune. Igiena ta orala este ajutata si de alimentatie, mai ales atunci cand alegi sa consumi fructe si legume tari, crocante, care actioneaza asupra dintilor si nu numai.

In ziua de astazi, sunt la moda mancarurile si alimentele moi, in special cele pentru copii. Acesta nu este un lucru tocmai bun. Pe langa periajul regulat si o apa de gura buna, ar trebui sa incluzi in dieta ta si a familiei tale si fructe si legume mai tari, mai solicitante pentru cavitatea bucala.

Foloseste produse naturale de ingrijire dentara

Nu in ultimul rand, ar trebui sa apelezi numai la produse naturale sau produse cu extracte naturale de ingrijire dentara. Totusi, acestea pot fi greu de gasit, asa-i?

Ei bine, nu chiar. Magazinul TISFarmaceutic are pentru tine apa de gura cu propolis, pasta de dinti pe baza de argila si multe alte produse cu extracte naturale – inclusiv o gama extrem de variata de produse cosmetice si dermatocosmetice. Gama de produse TIS Farmaceutic te poate ajuta sa imbunatatesti sanatatea intregii tale familii, din cap pana in picioare!