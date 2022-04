La fix pentru vacanta! Inscrie-te acum si in 5 zile poti sa ai permis de barca pentru categoria D

Iti doresti sa iti asiguri o vacanta de vis, in care ”relaxarea” si ”linistea” sa fie senzatiile definitorii? Ia-ti permisul de barca categoria D in doar cateva zile!

Acest permis barca categoria D iti ofera posibilitatea sa navighezi pe ape interioare, pe Delta si Dunare. Odata cu acesta, in cadrul cursului vei beneficia si de instructaj pentru obtinerea categoriilor C (navigatie maritima costiera pana la 6 mile nautice de tarm) si S (navigatie cu vele).

Lasa vantul sa sufle in ”vela” visurilor tale si pregateste-te pentru experiente de neuitat la carma ambarcatiunii! Scoala de navigatie SetSail.ro iti ofera sansa sa iti transformi visul in realitate in numai cateva zile, prin intermediul cursurilor intensive de obtinere a permisului de barca pentru categoriile D, C si S.

Cursurile de navigatie pentru obtinerea unui permis de barca categoria D sunt asemenea cursurilor auto. Acestea sunt impartite in module teoretice si practica. Astfel, vei avea ocazia sa ”gusti” din experienta marinareasca si inainte de a obtine certificatul international de conducator de ambarcatiune de agrement – asa cum este denumirea oficiala a acestui pemis de barca categoria D, eliberat de Autoritatea Navala Romana (ANR), subordonata Ministerului Transporturilor.

La finalul cursurilor, va trebui sa sustii un examen pentru permis de barca categoria D, asemanator examenului de obtinere a permisului auto. Ca si in cazul examenului auto, si in cazul permisului pentru conducerea diferitelor tipuri de ambarcatiuni, proba examinatorie este compusa din test teoretic si practic. La final, daca vei reusi sa obtii punctaj de trecere la ambele probe, te vei numi posesor de permis de barca categoria D si te vei putea bucura de toate beneficiile acestui statut:

Vacante linistite, in larg, departe de tumultul orasului – o vacanta pe apa iti va schimba optica despre ce inseamna concediu. O vacanta petrecuta pe o barca in Delta sau pe Dunare va fi, cu siguranta, o experienta de neuitat;

Relaxare – in larg, nu vei fi deranjat de nimeni si nimic. Vei fi inconjurat doar de natura si vei avea timp pentru a observa si a te bucura de natura;

Comunitate de prieteni noi – comunitatea SetSail.ro este una extrem de prietenoasa si calda. Vei fi surprins sa intalnesti oameni care sa te intampine cu bucurie si sa-ti sara in ajutor oricand;

Confort sporit – ambarcatiunile din flota SetSail.ro pot fi inchiriate si te poti bucura de toate dotarile si beneficiile de lux pe care acestea le au. Vacantele tale, desprins de tarm, vor avea mereu un vibe pozitiv, in care vei putea savura in liniste atmosfera de liniste. Albastrul infinit, adierea vantului si leganatul valurilor te vor insoti oriunde;

Libertate – in lung si-n lat! In toate sensurile! Sailingul iti ofera sansa de autodescoperire si de explorare fara limite. Timpul se va numara in leganat de valuri si adieri de vant;

Timp de calitate impreuna cu familia/ prietenii – vacantele pe apa iti vor oferi posibilitatea sa te deconectezi de la problemele cotidiene si sa te conectezi cu cei dragi. Timpul petrecut la carma ambarcatiunii iti va oferi o alta perspectiva asupra relatiilor cu cei din jur, iar in timpul navigarii veti invata sa comunicati eficient si sa colaborati pentru inaintarea conform planurilor, pentru a ajunge la destinatiile vizate.

Sailingul nu mai este neaparat o activitate exclusivista, asa ca, daca visezi sa iesi in larg, nu mai sta pe ganduri! Consulta oferta de cursuri si indrazneste sa visezi! In doar cateva zile, poti sa ai propriul permis de barca categoria C/D/S!