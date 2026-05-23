CM Hochei: Confruntarea nordică dintre Norvegia și Suedia le-a revenit primilor, după ce au marcat două goluri în inferioritate în poarta suedezilor

După prestațiile excelente din meciurile cu Slovacia (1-2) și Canada (5-6, d.p.), ”vikingii” lui Petter Thoresen au dovedit că nu se tem nici de mult mai titrații și mai bine cotații rivali suedezi.

În primul mitan, au jucat de la egal la egal cu aceștia, iar un moment psihologic a avut loc în minutul 8: deși norvegienii beneficiau de superioritate, o pasă neglijentă a fost interceptată de suedezi, iar atacantul ”Tre Kronor” nu a mai putut fi oprit decât prin fault, în situație de ”unu la unu” cu Haukeland. Lovitura de penalitate dictată a fost executată de L. Raymond, dar Haukeland are o intervenție de excepție și salvează.

Haukeland apără un șut de penalitate și creează un avantaj psihologic pentru echipa sa

Powerplay-ul norvegian a continuat, iar tânărul Steen, foarte bine servit de Bakke Olsen, îl învinge pe Soderblom cu un șut din apropiere.

Steen înscrie din pasa lui Bakke Olsen și deschide scorul pentru Norvegia

Până la finalul reprizei, norvegienii au continuat să joace bine și să țină de puc, în vreme ce suedezii au părut că nu-și găsesc cadența obișnuită.

Suporterii norvegieni simt că este seara lor

O prostie imensă făcută de Eriksen puțin după debutul reprizei a doua (”boarding” evident la o fază altfel comună) le-a oferit suedezilor o superioritate numerică pe care au fructificat-o aproape imediat prin Stenberg: 1-1.

Stenberg egalează pentru suedezi, dar va fi insuficient pentru obținerea victoriei

În continuare, însă, jucătorii lui Thoresen s-au apărat mult mai exact, au jucat mai curat, iar în minutul 14 au reușit un miracol: aflați în inferioritate numerică din cauza unui puc șutat peste mantinelă (execuție indubitabilă, dar involuntară), norvegienii au interceptat pucul și au scăpat pe contraatac prin Steen, care a preluat, a driblat și… l-a învins pe Soderblom, reușind dubla!

Până la pauza a doua nu s-a mai înscris, deși suedezii au forțat egalarea, iar norvegienii au mai avut și ei câteva ocazii.

Cum era de așteptat, suedezii au declanșat un adevărat forcing în ultima repriză și au egalat prin L. Raymond, dar ce a urmat a fost aproape ireal: penalizați pentru a doua oară în meci pentru întârzierea jocului (puc șutat peste mantinelă), norvegienii reușesc al doilea gol în inferioritate numerică, după o nouă intercepție Salsten învingându-l cu sânge rece pe Soderblom. Statisticile arată că echipa Suediei nu mai primise două goluri ”shorthanded” în același meci, într-o competiție oficială, de 14 ani.

Norvegienii reușesc o performanță rarisimă: al doilea gol marcat Suediei în inferioritate numerică, prin Salsten

În continuare, norvegienii și-au jucat șansele, nu au mai comis erori majore, iar finalul a fost dramatic: în criză de timp, formația ”Tre Kronor” a scos portarul pentru a-și crea avantaj numeric, a avut o ”bară”, dar și norvegienii au trecut de vreo trei ori pe lângă a înscrie în poarta goală.

Nu s-a mai marcat, iar norvegienii obțin astfel o victorie istorică în fața Suediei (3-2) și au șanse bune de a prinde sferturile de finală.

Indubitabil, indiferent de ce se va întâmpla mai departe, dintre echipele considerate mai mici, Norvegia reprezintă o adevărată revelație la acest campionat mondial, cu performanțe incredibile, exact așa cum au fost danezii la ediția precedentă.

De notat că Suedia nu a venit la acest turneu cu o echipă ”improvizată”, având în lot nu mai puțin de zece jucători care evoluează în NHL, pe lângă alții de o valoare comparabilă!

În alte meciuri ale zilei, Elveția-Ungaria 9-0 și Germania-Austria 6-2.

(Sursa foto: capturi ecran antenaplay.ro)