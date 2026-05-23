Incendiu la CET București Vest

ELECTROCENTRALE BUCURESTI SA – ELCEN informează că, în cursul zilei de astăzi, în incinta CET București Vest s-a produs un incendiu la un transformator utilizat în cadrul soluției tehnice adoptate după incidentul anterior produs la nivelul instalațiilor electrice ale centralei.

Precizăm că, în urma avariei anterioare care a afectat două transformatoare de 110/6 kV, a fost identificată și implementată o soluție tehnică de continuitate prin utilizarea unui alt transformator existent în incintă. Înainte de punerea în funcțiune a acestuia, au fost efectuate măsurători și verificări tehnice specifice, care nu au indicat neconformități sau probleme de funcționare.

La acest moment, cauza producerii incendiului de astăzi nu este cunoscută, fiind în desfășurare o investigație tehnică detaliată pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii incidentului.

Echipele de intervenție ale ISU București-Ilfov, împreună cu pompierii din cadrul CET București Vest și personalul operativ ELCEN, au intervenit prompt pentru limitarea și stingerea incendiului. Profesionalismul și mobilizarea rapidă a echipelor de intervenție au contribuit la gestionarea situației în condiții de siguranță și la limitarea efectelor incidentului. Nu au fost înregistrate victime.

Totodată, subliniem faptul că, la momentul producerii incidentului, CET București Vest nu se afla în funcțiune, producția de energie electrică și termică fiind deja sistată ca urmare a avariei anterioare. În consecință, incidentul de astăzi nu a generat impact asupra alimentării consumatorilor din sistemul de termoficare al Municipiului București și nu există riscuri pentru populația din vecinătate sau pentru mediu.

În prezent, în incinta CET București Vest continuă activitățile de evaluare tehnică, debarasare, vidanjare și igienizare a zonelor afectate, precum și procedurile necesare pentru remedierea avariilor și readucerea instalațiilor în condiții de funcționare în siguranță.

ELCEN se află într-o etapă avansată privind procedurile de achiziție a echipamentelor și lucrărilor necesare pentru refacerea configurației electrice a centralei. În acest sens:

●un transformator aparținând ELCEN se află în prezent în reparații la Roman;

●pentru un alt transformator este în curs de finalizare procedura de achizitie;

●suplimentar, ELCEN are în vedere achiziția unui al treilea transformator, ca soluție de rezervă și creștere a siguranței în exploatare.

La acest moment, termenul estimat pentru punerea în funcțiune a centralei este octombrie 2026.

ELCEN monitorizează permanent situația și colaborează cu toate instituțiile competente pentru stabilirea cauzelor incidentului și implementarea soluțiilor tehnice necesare, astfel încât CET București Vest să poată reveni în exploatare în condiții de deplină siguranță pentru sezonul rece următor.