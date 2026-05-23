CM Hochei: Deși dominată mai bine de o repriză, Letonia se impune meritat în fața SUA, cu 4-2

După o serie de partide dezechilibrate, care au consfințit victoriile echipelor mai bine cotate (ex. Elveția-Austria 9-0, Suedia- Slovenia 6-0, Finlanda-Letonia 7-1, Slovacia- Danemarca 5-1, Finlanda-Marea Britanie 4-0 ș.a.), sâmbătă au fost programate nu mai puțin de trei meciuri care se anunțau mai disputate și cu implicații directe în clasament, în vederea calificării în ”sferturi”: Letonia-SUA, Cehia-Slovacia și Norvegia-Suedia. (Deși surclasată de finlandezi, echipa Letoniei rămâne totuși una redutabilă, iar în ce-i privește pe norvegieni, după meciul de poveste făcut în fața echipei Canadei, în care au pierdut cu 5-6 după prelungiri, nu mai pot fi considerați outsideri, indiferent de adversarul pe care îl au în față).

În primul meci, așadar, echipa Statelor Unite a primit replica Letoniei. Meciul a început echilibrat, cu faze și la o poartă, și la cealaltă, într-o ușoară notă de dominare americană. Cei care au reușit să înscrie au fost însă letonii, prin Egle, care a primit un puc într-o poziție ideală și nu l-a iertat pe Cooley.

Egle deschide seria golurilor letone

A urmat un veritabil asalt american la poarta letonă, însă nici măcar atunci când portarul Gudlevskis și-a pierdut crosa (!) nu s-a înscris. La prima pauză s-a intrat, astfel, cu avantaj minim pentru letoni, 1-0.

Deși mitanul al doilea a consemnat o dominare autoritară a echipei Statelor Unite, fapt reflectat și de raportul șuturilor la poartă, net favorabil elevilor lui Don Granato, pucul a refuzat pur și simplu să intre în poarta excelentului Gudlevskis.

Totuși, inevitabilul s-a produs cam cu 5 minute înainte de final, când M. Tkachuk a deviat perfect un șut al lui O. Moore și a adus egalarea pentru echipa sa.

Moore egalează pentru Statele Unite, dar reușita sa nu îi va purta pe coechipieri spre victorie

În ultima repriză, letonii au avut o revenire și, deși nu au dominat propriu-zis jocul, au reușit să înscrie golul de 2-1 prin Smirnovs, care a fructificat o acțiune prelungită de atac a echipei sale. Cooley a respins într-o primă fază, dar pucul nu a ajuns prea departe de poartă, iar letonii au profitat.

Mascota turneului întreține atmosfera din tribune

Pe final de meci, presați, americanii scot portarul, dar, după câteva momente de presiune bine exercitate, Vilmanis reușește intercepția și marchează în poarta goală: 3-1.

Vilmanis a marcat punctele decisive pentru Letonia

Nu a fost și scorul final, fiindcă echipa Statelor Unite reușește un gol foarte frumos prin Olivier, însă imediat după aceea echipierii nord-americani pierd din nou pucul, cu portarul ieșit de pe gheață, și același Vilmanis îndeplinește o simplă formalitate, stabilind rezultatul final la 4-2 pentru Letonia, care depășește în clasament SUA, în urma acestei victorii.

Echipa Statelor Unite este substanțial remaniată față de lotul cu care a câștigat atât titlul mondial, cât și cel olimpic. Este o formație bună, dar nu mai obține acele rezultate de excepție și uneori comite greșeli care ar fi putut fi evitate. După părerea mea, se află într-un proces de reconstrucție și, cu siguranță, în următorii ani va crește în valoare și implicit va obține rezultate mai bune.

În celălalt meci disputat la orele prânzului, Danemarca, deși nu reușise până în prezent să obțină vreo victorie, s-a impus clar (4-0) în fața Sloveniei și a părăsit zona periculoasă a retrogradării.

