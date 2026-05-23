Filmul „Fjord” al lui Cristian Mungiu, premiat la Cannes

Filmul „Fjord”, regizat de Cristian Mungiu, a fost recompensat cu Premiul François Chalais în cadrul Festivalului de Film de la Cannes, potrivit unui anunț făcut de reprezentanții producției pe Instagram.

„Suntem fericiți să anunțăm că FJORD a primit Premiul François Chalais, o distincție cu o lungă tradiție în Franța”, au transmis realizatorii filmului.

Trofeul a fost primit de producătorul Tudor Reu și de directorul de imagine Tudor Vladimir Panduru. Premierea a avut loc în cadrul ceremoniei organizate înaintea galei oficiale de premiere de la Cannes.

Ce înseamnă acest premiu acordat filmului „Fjord”

Premiul François Chalais este acordat anual producțiilor care promovează valorile jurnalismului și poartă numele jurnalistului și criticului francez François Chalais. Distincția a fost înființată în 1996 de Mei-Chen Chalais, soția acestuia, ca omagiu pentru activitatea sa dedicată cinematografiei și Festivalului de la Cannes.

Echipa filmului a transmis și un mesaj de mulțumire pentru aprecierea primită din partea juriului: „această recunoaștere importantă”.

Prin „Fjord”, Cristian Mungiu revine în competiția de la Cannes. Cineastul român s-a mai remarcat aici de-a lungul ultimelor două decenii prin filme premiate internațional.