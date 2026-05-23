Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare:  România trebuie să vină la masa europeană cu seriozitate, predictibilitate și credibilitate fiscală

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a participat la reuniunea informală a Consiliului Afaceri Economice și Financiare (ECOFIN), care reunește miniștrii de Finanțe ai Statelor Membre UE, organizată în perioada 22–23 mai 2026, la Nicosia, Cipru, sub Președinția cipriotă a Consiliului Uniunii Europene.

Reuniunea informală ECOFIN are loc într-un context important pentru România, marcat de trei teme majore: consolidarea fiscală, utilizarea fondurilor europene și finanțarea investițiilor strategice.

„Participarea la ECOFIN are loc într-un moment în care România trebuie să demonstreze că poate face trei lucruri în același timp: să reducă deficitul, să protejeze investițiile și să folosească integral banii europeni disponibili, transmițând în același timp semnale de încredere și stabilitate partenerilor externi. Prognoza de primăvară a Comisiei Europene arată clar că economia are nevoie de investiții bine direcționate și de reforme care să susțină revenirea. Pentru România, fondurile europene reprezintă în această perioadă principalul motor de investiții și dezvoltare economică. Capacitatea de a absorbi integral resursele disponibile prin PNRR, Politica de Coeziune și noile instrumente europene va influența direct ritmul de modernizare a infrastructurii, competitivitatea economiei și potențialul de creștere în următorii ani. În același timp, acordul SAFE semnat ieri, de 16,68 miliarde de euro, este o oportunitate majoră pentru apărare, infrastructură strategică și competitivitate. Agenda ECOFIN merge exact în această direcție: competitivitate europeană, finanțarea priorităților comune, energie, investiții, piață unică și noile riscuri din zona financiară digitală. România are interese clare în această dezbatere – de la interconectări energetice și infrastructură strategică, până la apărare, fonduri europene și reguli europene care să nu afecteze competitivitatea economiilor din Estul Europei. Dar pentru a susține aceste poziții cu fermitate, România trebuie să vină la masa europeană cu seriozitate, predictibilitate și credibilitate fiscală”, a declarat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

Potrivit prognozei de primăvară a Comisiei Europene, economia României are nevoie de investiții bine direcționate și de reforme care să susțină revenirea economică, în paralel cu reducerea graduală a deficitului bugetar.

În același timp, Comisia Europeană a semnat acordul SAFE cu România, prin care țara noastră va avea acces la 16,68 miliarde euro pentru apărare și infrastructură strategică. Instrumentul SAFE reprezintă una dintre cele mai importante surse de finanțare europeană pentru proiecte cu impact direct asupra securității, competitivității și conectivității României.

Un alt dosar important îl reprezintă PNRR. După aprobarea cererii de plată numărul 4, gradul de implementare a Planului a depășit 60%, iar România mai are de atras aproximativ 10 miliarde euro prin cererile de plată 5 și 6, atât granturi, cât și împrumuturi. În perioada următoare, discuțiile cu Comisia Europeană privind forma finală a PNRR sunt esențiale pentru stabilirea proiectelor care rămân finanțate prin granturi, a celor care vor fi susținute prin componenta de împrumut și a reformelor care trebuie îndeplinite până la finalul lunii august.

Aceste teme se leagă direct de agenda reuniunii ECOFIN de la Nicosia, unde miniștrii de Finanțe vor discuta despre competitivitatea pe termen lung a Uniunii Europene, capacitatea de finanțare a priorităților comune, energia, investițiile, piața unică și riscurile asociate noilor instrumente financiare digitale.

În cadrul reuniunii vor avea loc și discuții privind stadiul implementării și modificării PNRR-urilor naționale, inclusiv importanța finalizării negocierilor privind revizuirea Planului Național de Redresare și Reziliență al României, în vederea securizării componentei de grant rămase de atras și a concentrării resurselor europene către investițiile cu impact major asupra economiei și competitivității.