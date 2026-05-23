Linia de înaltă tensiune care leagă România de Republica Moldova și Ucraina a căzut. România va oferi ajutor

Linia de 400 kV care leagă România de Republica Moldova și Ucraina a declanșat în seara zilei de 22 mai, ca urmare a condițiilor meteo. Locuitorii din Moldova sunt alimentați în continuare, dar autoritățile i-au rugat să nu risipeacă energia în orele de vârf. România ar urma să trimită energie în regim insularizat, prin liniiile de 110 kV.

“În urma urma condițiilor meteorologice nefavorabile, caracterizate prin precipitații abundente și descărcări electrice intense, au fost înregistrate deconectări avariate ale liniilor electrice aeriene de interconexiune de 400 kV Vulcănești – Isaccea și Vulcănești – MGRES.

La această etapă, specialiștii Î.S. Moldelectrica au identificat caracterul defectului pe linia electrică Vulcănești – MGRES, iar echipele operative intervin în regim continuu pentru lichidarea avariei și restabilirea funcționării acesteia în cel mai scurt timp posibil. În paralel, se efectuează verificările tehnice necesare și pe celelalte elemente ale rețelei afectate de condițiile atmosferice extreme”, a transmis Moldelectrica, operatorul rețelei din Moldova.

“Reiterăm faptul că, în pofida incidentelor produse în rețeaua de transport, consumatorii finali nu au fost deconectați de la energia electrică. Sistemul Electroenergetic Național funcționează în continuare în regim controlat și stabil, datorită manevrelor operative realizate prompt de către dispecerii și echipele tehnice ale întreprinderii.

În prezent, întreg personalul operativ al Î.S. „Moldelectrica” este mobilizat la capacitate maximă pentru reconectarea și sincronizarea în condiții de siguranță a liniei electrice de 400 kV, precum și pentru menținerea fiabilității sistemului electroenergetic de transport.

Totodată, în contextul suprasolicitărilor ce pot apărea în asemenea situații, adresăm consumatorilor rugămintea de a utiliza energia electrică în mod rațional și responsabil, evitând pe cât posibil consumurile excesive în orele de vârf, pentru a reduce riscul apariției unor perturbări suplimentare în rețea”, a mai transmis Moldelectrica.

Oameni din sistemul românesc cu care am vorbit ne-au spus că, pe lângă situația din Moldova, este și o problemă în sudul Ucrainei, în zona Odessa, ca urmare a incidentului, din cauza suprasarcinii pe linii. “Ne pregătim să facem insule pe 110 kV între România şi Republica Moldova, pentru a-i ajuta. Asigurăm necesarul de import al Republicii Moldova pe ruta România – Ucraina – Republica Moldova”, ne-au spus oamenii cu care am vorbit.