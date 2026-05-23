CNAIR continuă proiectele pentru modernizarea infrastructurii rutiere din România

În cadrul ședinței Consiliului Tehnico-economic (CTE) al CNAIR, a fost avizat Studiul de Fezabilitate pentru Autostrada Brașov – Făgăraș.

În următoarea perioadă documentația va parcurge etapele de analiză în cadrul CTE al Ministerului Transporturilor și Consiliului Interministerial, iar ulterior se va supune aprobării Executivului Hotărârea de Guvern pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici.

Construcția Autostrăzii Brașov-Făgăraș se ridică la o valoare totală de 7,74 miliarde lei (fără) TVA. Autostrada va avea o lungime de 49,3 km, iar pe traseul ei vor fi construite:

– 3 noduri rutiere (Codlea Sud, Codlea Nord și Șercaia),

– 49 poduri, pasaje și viaducte,

– un spatiu de servicii tip S3,

– o parcare de scurtă durată,

– un Centru de Întreținere și Coordonare.

– 2 tuneluri de tip cut and cover și o structură tip polată (cele trei structure, cu o lungime cumulată de 800 de metri, vor avea și rol de ecoducte).

Noua autostradă are o rată de rentabilitate (RIRE) de 13,10 %, ceea ce justifică realizarea celorlalte etape de proiectare (PAC și PTE) în cadrul actualului contract și permite ca ulterior să fie lansată direct licitația pentru contractul necesar execuției lucrărilor (FIDIC Roșu).

Rezultatele concrete de până acum și strategia adoptată pentru viitoarele etape demonstrează fără echivoc experiența și capacitatea CNAIR în derularea acestui proiect.