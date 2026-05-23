Finala Super Chess Classic România 2026: Caruana și Keymer, față în față pentru titlu

Penultima zi de joc la Super Chess Classic România 2026 a adus victorii, surprize și un duel pentru titlu care rămâne deschis până în ultima rundă. Românul Bogdan-Daniel Deac a obținut prima victorie din turneu împotriva lui Anish Giri iar Sindarov a continuat seria sa de rezultate remarcabile, eliminându-l din cursa pentru titlu pe Van Foreest. Caruana și Keymer, cei doi rivali pentru primul loc, au ales prudența și au lăsat totul pentru ultima rundă – o finală care se anunță de neuitat. Cea mai lungă partidă a turneului, 139 de mutări între Praggnanandhaa și Vachier-Lagrave, a încheiat ziua cu o remiză obținută de francez printr-o apărare exemplară.

Azi, 23 mai, se joacă runda finală a Super Chess Classic România 2026, deschisă prin prima mutare ceremonială de către Marele Maestru român Florin Gheorghiu. Partidele încep la ora 14:00, la Muzeul Băncii Naționale a României, și se dispută între:

Vincent Keymer – Jorden van Foreest

Maxime Vachier-Lagrave – Fabiano Caruana

Anish Giri – Praggnanandhaa Rameshbabu

Javokhir Sindarov – Wesley So

Alireza Firouzja – Bogdan-Daniel Deac

Cronica rundei a VIII-a, de MMI Andrei Murariu



Bogdan-Daniel Deac – Anish Giri

Bogdan Deac a câștigat cu piesele albe împotriva faimosului Anish Giri! Partida a început timid, iar jocul practicat de ambii jucători a fost unul de tatonare. Lucrurile au început să se precipite în momentul în care ambii jucători au ajuns în criză de timp, iar luarea deciziilor corecte a fost elementul decisiv în stabilirea rezultatului final. După un schimb de pioni, a început o luptă tactică în care Bogdan s-a descurcat foarte bine și a obținut avantaj material. Mutările precise și tehnica de atac i-au adus o victorie binemeritată!

Jorden van Foreest – Javokhir Sindarov

Jorden van Foreest avea nevoie de măcar o remiză pentru a rămâne în cursa pentru câștigarea turneului. Totuși, având piesele albe, a ales să joace activ, în speranța de a câștiga punctul întreg. Sindarov s-a dovedit din nou un jucător foarte puternic și a răspuns excelent complicațiilor tactice survenite în partidă, obținând un final egal. Tocmai când lucrurile păreau clare, van Foreest a făcut un sacrificiu de pion inexplicabil și i-a oferit adversarului său șanse de câștig. Finalul a fost unul foarte instructiv, iar albul era foarte aproape de remiză când o a doua greșeală i-a ruinat complet șansele, iar Sindarov a câștigat punctul într-o poziție demnă de păstrat în cărțile de istorie ale șahului!

Fabiano Caruana – Vincent Keymer

Fabiano Caruana și Vincent Keymer s-au înfruntat pentru obținerea unui avantaj în lupta pentru primul loc. Ambii jucători erau la egalitate de puncte, iar o victorie în acest moment le-ar fi oferit o șansă foarte mare de a câștiga concursul. Deși miza a fost una foarte mare, cei doi jucători au practicat un joc precaut, iar egalitatea a persistat de la începutul partidei până la sfârșitul acesteia. Cu această remiză, cei doi rivali vor lupta în ultima rundă pentru primul loc în cadrul Grand Chess Tour București.

Praggnanandhaa Rameshbabu – Maxime Vachier-Lagrave

Cea mai lungă partidă a turneului a fost jucată de Praggnanandhaa împotriva lui Vachier-Lagrave. Ea a avut nu mai puțin de 139 de mutări! Deschiderea aleasă a fost una de luptă, în care ambii jucători au jucat la câștig. Șansele mai bune au fost de partea lui Praggnanandhaa, care a avut inițiativa pe întreaga durată a jocului. Lucrurile s-au decis în final; în ciuda avantajului de un pion al indianului, acesta nu a putut trece de defensiva excelentă a lui Vachier-Lagrave.

Clasamentul după runda a VIII-a

1. Fabiano Caruana — 5

1. Vincent Keymer — 5

3. Wesley So — 4½

3. Jorden van Foreest — 4½

3. Javokhir Sindarov — 4½

6. Maxime Vachier-Lagrave — 4

6. Anish Giri — 4

6. Praggnanandhaa Rameshbabu — 4

9. Bogdan-Daniel Deac — 3½

10. Alireza Firouzja — 1

Rezultate runda a VIII-a

Bogdan-Daniel Deac 1 – 0 Anish Giri

Jorden van Foreest 0 – 1 Javokhir Sindarov

Fabiano Caruana ½ – ½ Vincent Keymer

Wesley So 1 – 0 Alireza Firouzja — punct acordat prin forfeit

Praggnanandhaa Rameshbabu ½ – ½ Maxime Vachier-Lagrave

Super Chess Classic România face parte din circuitul Grand Chess Tour, cel mai prestigios circuit de șah din lume, care oferă în acest sezon premii totale de 2.000.000$. Etapa de la București, primul turneu clasic al sezonului, are un fond de premiere în valoare de 475.000$, iar premiul pentru locul întâi este de 100.000$.





