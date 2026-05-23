Ministerul Energiei a prezentat  situația plăților din Programul Național de Redresare și Reziliență

Vineri Ministerul Energiei a prezentat situația actualizată a plăților efectuate către beneficiarii proiectelor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și a cererilor de plată în curs de procesare.



Plăți efectuate

Plăți efectuate până la 22 mai 2026: aproximativ 62 milioane euro

Creștere cu aproximativ 2 milioane euro față de 8 mai 2026

În perioada 8–22 mai 2026, au fost autorizate și plătite 4 cereri de transfer aferente proiectelor finanțate prin PNRR.

Total plăți cumulate către beneficiari de la începutul programului: aproximativ 280 milioane euro.

Cereri de plată în curs de procesare

73 cereri de transfer în curs de procesare, în valoare de aproximativ 117 milioane euro.

Structura cererilor de transfer în curs de procesare, pe anul și trimestrul depunerii cererii

Anul 2024 – total: aproximativ 7 milioane euro – 7 dosare

Trimestrul 3 2024: 4,52 milioane euro – 6 dosare

Trimestrul 4 2024: 2.45 milioane euro – 1 dosar

Anul 2025 – total: 82 milioane euro – 46 dosare

Trimestrul 1 2025: 3,32 milioane euro – 4 dosare

Trimestrul 2 2025: 4,34 milioane euro – 7 dosare

Trimestrul 3 2025: 36,12 milioane euro – 25 dosare

Trimestrul 4 2025: 38,63 milioane euro – 10 dosare

Anul 2026 – total: aproximativ 28 milioane euro – 20 dosare

Trimestrul 1 2026: 12,18 milioane euro – 9 dosare

Trimestrul 2 2026: 15,67 milioane euro – 11 dosare

Valoare disponibilă pentru noi solicitări

Valoarea pentru care se mai pot depune cereri de plată este de aproximativ 420.000.000 euro. Suma poate fi ajustată în funcție de dinamica implementării contractelor de finanțare ce pot suferi încetări, precum și de procesul de negociere al PNRR desfășurat în prezent de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) cu Comisia Europeană.

Ministerul Energiei precizează că implementarea proiectelor finanțate prin PNRR înregistrează o evoluție concretă. La nivel instituțional, sunt asumate ținte clare, cu accent pe deblocarea și eficientizarea fluxurilor de plată, astfel încât fondurile disponibile să fie valorificate în termen și cu impact real asupra proiectelor aflate în implementare.

Un element important în această etapă l-a reprezentat întărirea capacității administrative, inclusiv prin sprijinul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, care a asigurat implicarea a șapte persoane dedicate pentru susținerea proceselor operaționale necesare.

Această colaborare instituțională este esențială pentru atingerea obiectivelor asumate și pentru transformarea finanțărilor europene în rezultate concrete pentru România. Mulțumim așadar domnului ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, precum și doamnei secretar de stat responsabilă pentru coordonarea PNRR, Carmen Moraru, pentru sprijinul acordat și pentru implicarea constantă în identificarea soluțiilor necesare accelerării implementării PNRR.

Ministerul Energiei reafirmă angajamentul de a procesa cu celeritate cererile de plată și de a sprijini beneficiarii în implementarea proiectelor finanțate prin PNRR. Evoluția constantă a plăților efectuate și numărul ridicat al proiectelor aflate în implementare reflectă dinamica investițiilor din sectorul energetic și contribuie la accelerarea procesului de modernizare și tranziție energetică a României.