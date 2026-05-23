Finanțe și BănciSănătate

64,2 milioane de lei pentru proiectele aflate în implementare prin PNRR care vizează digitalizarea spitalelor și a instituțiilor administrative din sănătate

Curierul Național
Autor
Curierul Național
Foto: mfe.gov.ro

Ministerul Sănătății menține un ritm susținut al plăților pentru proiectele finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), în scopul sprijinirii implementării investițiilor în infrastructura sanitară și al respectării termenelor asumate.

În săptămâna 18-22 mai 2026, Ministerul Sănătății a efectuat plăți în valoare totală de 64,2 milioane de lei pentru proiectele aflate în implementare prin PNRR care vizează digitalizarea spitalelor și a instituțiilor administrative din sănătate, achiziția de echipamente și materiale sanitare destinate reducerii infecțiilor nosocomiale, investiții în secțiile de ATI pentru nou-născuți, modernizarea și dotarea ambulatoriilor de specialitate.

Stadiul plăților în cadrul PNRR este publicat pe site-ul oficial, www.ms.ro, secțiunea Apeluri PNRR- C12 SĂNĂTATE.

Scopul acestei măsuri este de a oferi informații clare și actualizate, în mod constant, beneficiarilor, partenerilor instituționali și publicului, cu privire la gestionarea fondurilor destinate modernizării sistemului de sănătate.

Distribuie articolul
Articolul anterior Kovesi, în război total cu autoritățile din Grecia
Articolul următor Ministerul Energiei a prezentat  situația plăților din Programul Național de Redresare și Reziliență
Niciun comentariu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

-Publicitate-

Ultimele articole

CM Hochei: Deși dominată mai bine de o repriză, Letonia se impune meritat în fața SUA, cu 4-2
Sport
Filmul „Fjord” al lui Cristian Mungiu, premiat la Cannes
Cultură și Educație
Finala Super Chess Classic România 2026: Caruana și Keymer, față în față pentru titlu
Sport