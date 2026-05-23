Ministerul Sănătății menține un ritm susținut al plăților pentru proiectele finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), în scopul sprijinirii implementării investițiilor în infrastructura sanitară și al respectării termenelor asumate.

În săptămâna 18-22 mai 2026, Ministerul Sănătății a efectuat plăți în valoare totală de 64,2 milioane de lei pentru proiectele aflate în implementare prin PNRR care vizează digitalizarea spitalelor și a instituțiilor administrative din sănătate, achiziția de echipamente și materiale sanitare destinate reducerii infecțiilor nosocomiale, investiții în secțiile de ATI pentru nou-născuți, modernizarea și dotarea ambulatoriilor de specialitate.

Stadiul plăților în cadrul PNRR este publicat pe site-ul oficial, www.ms.ro, secțiunea Apeluri PNRR- C12 SĂNĂTATE.

Scopul acestei măsuri este de a oferi informații clare și actualizate, în mod constant, beneficiarilor, partenerilor instituționali și publicului, cu privire la gestionarea fondurilor destinate modernizării sistemului de sănătate.