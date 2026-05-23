Kovesi, în război total cu autoritățile din Grecia

Anca POPA (gds.ro)

Parchetul European anunță că procurorul șef european Laura Codruța Kovesi a adresat vineri o scrisoare Comisiei Europene în care solicită activarea mecanismului de condiționalitate (care poate duce la suspendarea fondurilor europene), acuzând autoritățile elene că obstrucționează activitatea procurorilor Europeni.

„Modificarea pripită a Codului de procedură penală al Greciei, care instituie o procedură specială pentru infracțiunile grave comise de deputați, are un efect negativ asupra capacității EPPO de a investiga și urmări penal în mod eficient infracțiunile care țin de competența sa în Grecia. În plus, refuzul recent al Consiliului Superior al Magistraturii din Grecia de a recunoaște pe deplin efectul deciziei luate de Colegiul EPPO la 12 noiembrie 2025, de a reînnoi mandatul a trei procurori europeni delegați pentru o perioadă de 5 ani, are un efect negativ asupra independenței EPPO în Grecia”, se arată în comunicatul Parchetului European, potrivit G4Media.

Conform surselor G4Media, Codul de procedură penală din Grecia a fost modificat peste noapt. Marți seara au fost trimise modificările la Parlament, iar a doua zi dimineață erau deja aprobate. Practic, s-a introdus o procedură specială pentru dosarele cu membri ai Parlamentului, astfel încât aceștia să nu mai poată fi anchetați de EPPO. Modificarea elimina total posibilitatea anchetării de către EPPO. În final a fost adoptată o formă în care ancheta poate dura cel mult 4 luni. „Au făcut și alte modificări prin care procurorii care au acum dosarul (care îi vizează pe cei 11 parlamentari eleni, n.red.) să nu mai poată lucra. Totul în mai putin de 24 ore”, au declarat sursele G4Media. Modul în care au procedat politicienii eleni amintește de modul în care au acționat Liviu Dragnea și Sorin Grindeanu cu OUG 13.