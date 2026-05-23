A fost testată cea mai mare și puternică rachetă construită vreodată

SpaceX, compania miliardarului Elon Musk, a testat cu succes vineri racheta Starship V3, cea mai mare și puternică rachetă construită vreodată, relatează BBC, potrivit Hotnews.

Racheta Starship V3, fără echipaj uman, a decolat din Texas vineri, puțin după ora 17:30 (sâmbătă, 00.30, ora României), la două zile după ce Elon Musk a anunțat că va lista compania la bursă, care se preconizează a fi cea mai mare din istoria Wall Street-ului. Aceasta ar putea începe luna viitoare.

Musk poate deveni primul trilionar din istorie

Datorită acțiunilor pe care Musk le va deține în SpaceX, care se evaluează la 1,25 trilioane de dolari, listarea la bursă l-ar putea face primul trilionar din istorie.

Zborul de testare de vineri a durat aproximativ o oră. Acesta s-a încheiat când Starship s-a prăbușit în Oceanul Indian și a explodat conform planului. Odată ajunsă în spațiu, Starship a desfășurat 20 de sateliți fictivi înainte de a reintra în atmosferă.

Acesta a fost cel de-al 12-lea zbor al unei rachete SpaceX, care a prezentat cel mai recent model (V3). Racheta are o înălțime de 124 metri – echivalentul a peste 40 de etaje.

Prima tentativă de lansare a rachetei Starship de joi a fost amânată din cauza unei defecțiuni a turnului de lansare. Administratorul NASA, Jared Isaacman, i-a felicitat pe Musk și echipa SpaceX. „Cu un pas mai aproape de Lună… cu un pas mai aproape de Marte”, a postat el pe X.

SpaceX nu produce doar rachete, ci deține și un serviciu de internet prin satelit numit Starlink, precum și firmă de inteligență artificială xAI.