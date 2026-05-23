Norvegia a intrat în anul „apărării totale” și vorbește despre posibilitatea unui război

Războiul este de acum o posibilitate, o spune chiar prim-ministrul unei țări vecine cu Rusia, potrivit AFP, care subliniază că Norvegia a intrat în anul „apărării totale”, pregătindu-și populația pentru cel mai rău scenariu.

În discursul său de Anul Nou, prim-ministrul Jonas Gahr Støre i-a avertizat pe concetățenii săi că „războiul ar putea reveni în Norvegia”.

Anul 2026 a fost declarat anul „apărării totale”. Concept vizează pregătirea tuturor verigilor societății – armată, administrații, întreprinderi… – pentru o criză majoră sau un război.

Adăposturile sunt suficiente pentru jumătate din populație

Săpat sub un parc liniștit, adăpostul antiaerian din St. Hanshaugen, unul dintre cele mai mari din Oslo, va găzdui 1.100 de persoane în spatele ușilor sale grele de metal, dacă va veni ziua aceea.

Aerul este rece, lumina palidă, toaletele rudimentare. Adăpostul nu seamănă deloc cu un hotel de trei stele, dar este conceput pentru a proteja împotriva eventualelor bombardamente și amenințări NRBC (nucleare, radiologice, biologice sau chimice).

„Astăzi, avem aproximativ 18.600 de adăposturi. Sunt suficiente pentru a acoperi aproape 50% din populația țării (5,6 milioane de locuitori)”, a explicat pentru France Press Oistein Knudsen, șeful Apărării Civile norvegiene.

„Multe dintre ele trebuie modernizate: au fost construite în timpul Războiului Rece, sunt umede, vechi…”, a adăugat el.

