„Ajunge, lăutarilor!” Reacție virulentă a suporterilor față de presa sportivă!

Suporterii Stelei, dar și restul iubitorilor fotbalului românesc, au fost astăzi „scuipați” în față de presa sportivă care a publicat un FAKE NEWS incredibil.

Chiar dacă respectul pentru cititori ai acestei părți a presei românești se afla oricum la un nivel foarte scăzut, evenimentele de astăzi au depășit o limită neîntâlnită în ultimii 30 de ani.

Practic, presa sportivă a preluat fără să verifice, un e-mail fals creat de o asociație obscură de fani ai clubului FC Fcsb SA în numele UEFA.

Nici măcar faptul că mesajul contrazicea logica și părea opera unui analfabet nu a oprit numeroasele publicații de sport să scrie articole „BREAKING” în care propagau acest fake news.

A fost nevoie de intervenția AS47, o asociație a suporterilor steliști, și a UEFA pentru ca „jurnaliștii” care au publicat aceste informații să anunțe că au fost „păcăliți”.

Reacții virulente la adresa publicațiilor sportive

Evenimentele de astăzi au atras reacții virulente față de atitudinea batjocoritoare a presei sportive pe toate rețelele sociale, dar cea a Peluzei Nord Craiova a fost cea mai puternică.

„Ajunge, lautarilor! Ca in fiecare pauza competitionala lipsa de subiecte reale, interesante pentru iubitorii fotbalului, ne arata adevaratul nivel al presei sportive din Romania. De ani de zile de fiecare data cand nu au ce sa scrie asa-zisii jurnalisti readuc in atentia publicului disputele Universitatea Craiova vs familia mititelu si Steaua vs clanul becali, chiar daca acestea au fost transate definitiv in instante cu ani in urma”, scriu suporterii Universității Craiova pe Facebook.

„Ajunge, lautarilor! Ne-am saturat de scandaluri artificiale propagate contra-cost si ridicate la rang de subiecte de presa, ne-am saturat de promovarea infractorilor si a intereselor acestora, ne-am saturat de transformarea lacheilor in vedete”, se mai arată în mesajul Peluzei Nord, fani ai Universității Craiova.

Un mesaj la fel de puternic a venit și de la Glasul Armatei, o pagină a suporterilor steliști: „Acum serios. Ce pretenții aveați din partea unora care susțin clona înființată de niște pușcăriași? La ce vă așteptati din partea unor analfabeți care idolatrizează clubul infractorilor?”

„Această clonă mizerabilă – cu tot ceea ce reprezintă ea: fanii ei, angajatii ei, conducătorii ei – este definitia mizeriei care a infectat societatea românească”, mai scriu steliștii pe pagina de Facebook.

În plus, AS47 atrage atenția că, deși Gazeta Sporturilor a obținut de la UEFA o reacție în care forul european arată că este vorba despre un fake news, o parte dintre publicații nu au corectat sau șters până la această oră articolele incriminate.

„Presa este complicele celor care au dus fotbalul din România la acest nivel! Nivel care se observă cel mai bine în aceste zile la jocurile echipei naționale. Toate argumentele cum că acea știre era falsă au fost ignorate, pentru că traficul pe site, adus de știre, contează cel mai mult. Nici acum, după ce GSP a reușit să obțină o poziție oficială de la UEFA și să confirme că a fost un fals, majoritatea presei nu a corectat știrea!”

Reacții la fel de puternice au avut și Steaua Liberă, dar și mii de persoane, suporteri sau nu, pe Facebook și Instagram.