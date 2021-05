Alege-ti masina perfect adaptata stilului tau, la un pret imbatabil

Indiferent daca esti pasionat de autoturisme sau doar le consideri un mijloc de transport care asigura nevoia de a te deplasa dintr-un punct in altul, dar in perfecta stare de confort si siguranta, totusi cu certitudine ai o marca favorita sau cel putin un model pe care l-ai vazut si ti-a atras atentia in mod deosebit.

Masinile noi au un pret mult mai ridicat, iar din acest motiv foarte multi potentiali clienti se indreapta catre achizitionarea de auto rulate leasing, tocmai pentru ca oferta este vasta, iar masinile disponibile pot avea un pret mult mai mic chiar si dupa doar un an de utilizare si totusi starea lor este impecabila.

Afla cateva dintre motivele pentru care ar trebui sa iti iei o masina rulata

De obicei, pasionatii de masini isi doresc un anumit model si chiar daca fac o comparatie cu alte posibile variante, tot aceea este castigatoarea. Asadar, in acest caz este posibil sa fie vorba de un model consacrat, iar producatorii aduc imbunatatiri constante, dar preturile pot fi deseori ridicate.

De aceea, daca iti doresti sa economisesti sau pur si simplu suma este mult prea mare si nu esti dispus sa investesti atat, exista o solutie optima pentru tine. Poti apela cu incredere la serviciul de auto rulate leasing, astfel ca beneficiile sunt multiple, iar principalul este ca iti vei achizitiona autoturismul preferat la un pret mult mai mic.

Asa cum se intampla si in cazul electronicelor, si in ceea ce priveste autoturismele se depreciaza cu o rapiditate extraordinara. De aceea, trebuie sa afli ca o masina se poate deprecia doar intr-un singur an de utilizare cu pana la 30%, evident in functie de marca si model.

Dupa 5 ani de utilizare sunt masini care se depreciaza chiar si pana la 70%, astfel incat investitia intr-un autoturism nou, nu este o varianta favorabila de cele mai multe ori. Investeste inteligent intr-o masina de cea mai buna calitate fara sa faci eforturi considerabile!

Un alt motiv pentru care ar trebui sa optezi pentru varianta aceasta, se refera la faptul ca in acest fel vei putea conduce un autoturism mult mai bun, pe care altfel nu ti l-ai fi putut permite. Poate ca iti poti achizitiona un autoturism nou cu suma de bani pe care o ai deja, dar nu vei beneficia de toate optiunile care apartin unei masini de renume.

Colaboreaza cu cei mai buni specialisti

Vei conduce mult mai relaxat stiind ca acea masina intruneste toate conditiile. Acum ai posibilitatea de a studia o serie intreaga de masini de vanzare Germania second hand si chiar daca ai crede ca acestea prezinta defectiuni ascunse, trebuie sa afli ca nu este nimic mai fals. Daca vei alege sa achizitionezi masina dintr-o reprezentanta, acestea sunt selectate inainte de a fi propuse spre vanzare, astfel ca tu te vei bucura de o masina buna la un pret imbatabil. Alege-ti responsabil masina!

Compania Auto Leasing ofera garantia calitatii, astfel incat orice model ai alege va fi unul care se va incadra in standardele cele mai inalte.

Echipa de specialisti de la auto-leasing.ro se afla intr-o continua imbunatatire si iti sta la dispozitie prin suport telefonic si nu numai, pentru ca tu sa iei cea mai buna decizie.

Alege calitatea masinii mult visate!