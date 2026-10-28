Alegerile din Israel: Coaliţia lui Benjamin Netanyahu conduce după numărarea a 50% din buletinele de vot

Coaliţia lui Benjamin Netanyahu devansează blocul opoziţiei după numărarea a jumătate din voturile exprimate, potrivit datelor publicate miercuri de Comisia Electorală Israeliană, la o zi după alegerile parlamentare în care prim-ministrul în exerciţiu îşi joacă supravieţuirea politică.

După numărarea a 50,1% din buletinele de vot, partidul Likud (de dreapta) al domnului Netanyahu şi aliaţii săi au obţinut 56 de locuri din cele 120 ale Knessetului, faţă de 49 pentru blocul opoziţiei şi 15 pentru partidele arabe.

Aceste rezultate parţiale pot varia semnificativ, mai multe sondaje la ieşirea de la urne indicând o cursă strânsă între tabere şi lipsa unei majorităţi parlamentare, potrivit news.ro.

Pentru a forma o majoritate în Knesset sunt necesare 61 de locuri

Conform estimărilor, blocul de opoziţie condus de Gadi Eisenkot ar urma să obţină 49 de locuri, iar partidele palestiniene, 15 locuri.

Pentru a forma o majoritate în Knesset sunt necesare 61 de locuri, iar estimarea finală a numărului de locuri va fi probabil actualizată pe măsură ce vor fi numărate mai multe voturi.

Sondajele la ieşirea de la urne realizate marţi seară indicau că blocul lui Netanyahu şi cel al lui Eisenkot se aflau la egalitate, cu aproximativ 51 de locuri fiecare.