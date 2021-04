Aleksei Navalnîi, în greva foamei, este amenințat cu alimentarea forțată de conducerea coloniei carcerale

Opozantul rus Aleksei Navalnîi continuă greva foamei declanșată la 31 martie, în semn de protest față de condițiile extrem de precare la care este supus. Susţinători ai săi anunță că Navalnii este amenințat că va fi alimentat cu forța, o adevărată metodă de tortură. Alimentarea în acest mod a unui deținut în Rusia este autorizată de lege și se face oral, pe cale rectală sau prin intubare. Un astfel de tratament este considerat de militanții pentru apărarea drepturilor omului o formă de tortură.

Aleksei Navalnîi, încarcerat pentru doi ani și jumătate pentru nerespectarea condițiilor după condamnarea cu suspendare într-un proces de fraudă totalmente montat politic (el aflându-se în Germania pentru a se trata după tentativa de a-l ucide prin otrăvire), a încetat să se mai hrănească, denunțând astfel condițiile de detenție la care este supus în colonia carcerală din localitatea Pokrov, la circa 100 km. de Moscova. El acuză autoritățile că îi refuză tratamente medicale adecvate pentru gravele probleme pe care le are cu spatele, care îi dau dureri și îi împiedică funcţionarea normală a mâinilor și a picioarelor. Potrivit avocaților săi, Navalnîi are o dublă hernie de disc. În plus, opozantul se plânge de tortură prin privare de somn, gardienii trezindu-l la fiecare oră în timpul nopții. Deși autoritățile neagă, Navalnîi nu are acces la un medic. Ținut mai multe zile în infirmerie din cauza febrei și a tusei, el a fost returnat, fără să fie vindecat, în baraca obișnuită.

Foto: Evgeny Feldman, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons