Alex Garmash preia rolul de Merchant Ecosystem Leader la tbi bank

tbi bank anunță venirea lui Alex Garmash, un specialist în management din Australia, în poziția de Merchant Ecosystem Leader. Având vaste cunoștințe și expertiză în zona de management, acesta va ghida și gestiona activități comerciale cheie, încurajând colaborarea cu comercianții parteneri de pe piețele strategice ale băncii, respectiv România, Grecia si Bulgaria.

Cu peste 23 de ani de experiență în corporații și în consultanță în management, în industrii precum financiar-bancar, energie, auto, sănătate sau minerit, Alex a lucrat pe mai multe continente și în medii economice diverse: de la piețe emergente precum Ucraina, Brazilia, Thailanda și Indonezia până la economii dezvoltate precum Australia, Noua Zeelandă și Elveția. Înainte de a se alătura tbi, Alex s-a ocupat de zona de business transformation la o firmă globală de consultanță, Alvarez & Marsal, în calitate de Senior Director. A lucrat, de asemenea, în poziția de COO/CFO în domeniul auto și a condus departamentul de reorganizări în Australia și Asia în calitate de vicepreședinte senior la McKinsey & Company.

Alex a obținut un MBA la London Business School (Marea Britanie) și un master în economie internațională la National Economic University din Kiev (Ucraina). De asemenea, are diplome postuniversitare în strategie, creștere și securitate cibernetică de la Harvard Business School, Wharton Business School și University of Oxford. Este membru certificat al Australian Institute of Company Directors.

„Sunt foarte încântat să mă alătur tbi și să conduc departamentul de Merchant Ecosystem. Văd un mare potențial de creștere a afacerilor partenerilor noștri comercianți prin oferirea de planuri de rate și finanțare rapidă pentru clienții lor. Mă bucur că voi lucra cu o echipă atât de pasionată cum este cea de la tbi pentru a aduce cea mai bună experiență pentru clienți în eCommerce și în finanțarea în magazin și BNPL pe piețele din România, Bulgaria și Grecia”, a spus Alex Garmash, Merchant Ecosystem Leader, tbi.

Ambiția băncii, sub conducerea lui Alex, este de a face din aplicația tbi bank principalul punct de contact între consumatori și comercianți – unde cumpărăturile și vânzările se fac ușor, flexibil și instant. În același timp, asigurarea accesului rapid la metodele alternative de plată ale băncii în cele peste 23.000 de locații ale comercianților parteneri rămâne o prioritate pentru echipa de Merchants Ecosystem.

„Suntem lideri în ceea ce privește finanțările in rate în regiunea noastră și avem relații foarte solide, integrate și pe termen lung cu toate tipurile de comercianți, de la cei mai mari jucători din comerțul electronic până la magazinele mici. Credem că aducerea consumatorilor mai aproape de acești comercianți, prin furnizarea de informații despre obiceiurile și interesele lor de cumpărături, reprezintă un viitor contextualizat al afacerii noastre. Având în echipă un manager cu o experiență excepțională cum este Alex, acest viitor este și mai aproape”, spune Petr Baron, CEO, tbi fs.