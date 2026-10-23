Alexandru Petrescu, ASF: Reconstrucția Ucrainei – o responsabilitate și oportunitate strategică pentru România



În cadrul forumului: Rebuild Ukraine organizat vineri de New Strategy Center, Președintele Autorității de Supraveghere Financiară – domnul Alexandru Petrescu, a declarat:

“Reconstrucția Ucrainei poate contribui la stabilitatea și prosperitatea regiunii, deschizând noi perspective de cooperare economică. Pentru România, implicarea în acest efort reprezintă o oportunitate de a sprijini refacerea unei țări vecine, de a consolida relațiile comerciale și de a construi parteneriate de durată.

România dispune de avantaje importante, începând cu poziția geografică, infrastructura portuară și conexiunile dunărene și continuând cu experiența companiilor noastre în energie, construcții, transporturi și industrie.

Valorificarea acestor atuuri presupune însă o viziune economică coerentă, investiții și parteneriate internaționale solide.

Un rol deosebit revine finanțării. Amploarea reconstrucției va depăși capacitatea resurselor publice și va necesita mobilizarea capitalului privat. Piețele de capital pot contribui prin instrumente de finanțare pe termen lung, fonduri de investiții specializate și mecanisme care să faciliteze participarea companiilor la proiecte majore de infrastructură și dezvoltare economică.

La fel de importantă este capacitatea de administrare a riscurilor. Într-un mediu afectat de război, mecanismele de asigurare, reasigurare și garantare pot influența decisiv disponibilitatea investitorilor de a finanța proiecte. Capitalul are nevoie de predictibilitate, de instituții credibile și de reguli clare.

Putem contribui la acest efort prin expertiza în supravegherea piețelor financiare nebancare, promovarea unor standarde ridicate de transparență și guvernanță și dialogul cu participanții la piață pentru identificarea unor soluții financiare sustenabile.

Consider că România are nevoie de o strategie națională care să conecteze potențialul companiilor românești cu oportunitățile de investiții, sursele de finanțare și parteneriatele europene.

Reconstrucția Ucrainei se pregătește deja, iar poziția pe care România o va ocupa în această transformare depinde de capacitatea noastră de a acționa din timp. Deciziile și parteneriatele construite astăzi vor determina relevanța economică a României în regiune pentru deceniile următoare”.



