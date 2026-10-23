Sporturile de iarnă revin în acest weekend pe Eurosport și HBO Max

Sursa: Skydance

Noul sezon al sporturilor de iarnă începe weekendul aceasta, iar Eurosport și HBO Max vor difuza peste 1.800 de ore de competiții, din octombrie până în aprilie.

În această iarnă, Eurosport transmite peste 100 de etape de Cupă Mondială din 12 discipline diferite din sporturile de iarnă. De asemenea, HBO Max oferă fanilor posibilitatea de a-și personaliza experiența de vizionare prin funcții care îi ajută să nu rateze niciun moment al acțiunii. Integrate în aplicație înaintea transmisiunilor de la Milano Cortina 2026, funcțiile disponibile pentru sezonul 2026-2027 includ Multiview, care afișează până la patru transmisiuni live pe un singur ecran, și Momente Cheie, care îi ajută pe fani să navigheze cu ușurință către momentele de neratat.

Pentru a-i conecta mai bine pe fani cu fiecare poveste a sezonului, Eurosport și-a extins echipa de experți ai sporturilor de iarnă. Printre acestea se numără:

Dave Ryding (schi alpin) – participant la cinci ediții ale Jocurilor Olimpice

(schi alpin) – participant la cinci ediții ale Jocurilor Olimpice Devon Kershaw (schi fond) – campion mondial la sprint cu echipa

(schi fond) – campion mondial la sprint cu echipa Elisa Nakab (schi freestyle) – participantă la Jocurile Olimpice și dublă câștigătoare a probei de slopestyle din Cupa Europei

(schi freestyle) – participantă la Jocurile Olimpice și dublă câștigătoare a probei de slopestyle din Cupa Europei Francesca Marsaglia (schi alpin) – participantă la două ediții ale Jocurilor Olimpice

(schi alpin) – participantă la două ediții ale Jocurilor Olimpice Gauthier de Tessières (schi alpin) – campion mondial și medaliat cu argint la Campionatul Mondial în proba de super-G

(schi alpin) – campion mondial și medaliat cu argint la Campionatul Mondial în proba de super-G Jean-Pierre Vidal (schi alpin) – campion olimpic la slalom și dublu câștigător în Cupa Mondială

(schi alpin) – campion olimpic la slalom și dublu câștigător în Cupa Mondială Martin Schmitt (sărituri cu schiurile) – campion olimpic și cvadruplu campion mondial

(sărituri cu schiurile) – campion olimpic și cvadruplu campion mondial Tina Maze (schi alpin) – dublă campioană olimpică și cvadruplă campioană mondială

(schi alpin) – dublă campioană olimpică și cvadruplă campioană mondială Valentina Marchei (patinaj artistic) – de șase ori campioană a Italiei și participantă la două ediții ale Jocurilor Olimpice

(patinaj artistic) – de șase ori campioană a Italiei și participantă la două ediții ale Jocurilor Olimpice Viktoria Rebensburg (schi alpin) – campioană olimpică și triplă câștigătoare a clasamentului pe disciplină în Cupa Mondială

Startul oficial al sezonului sporturilor de iarnă este dat de competițiile care au loc în acest weekend. Prima etapă a Marelui Premiu la patinaj artistic are loc în Franța, între 23-25 octombrie. Patinatori din toată lumea își dispută premiul pe parcursul mai multor competiții care au loc din octombrie în decembrie. Următoarele etape vor avea loc în Canada (31 octombrie – 2 noiembrie), China (6-8 noiembrie) și SUA (13-15 noiembrie).

Cupa Mondială de Schi Alpin dă startul competițiilor pe zăpadă în weekendul 24-25 octombrie, cu etapa de slalom uriaș de la Solden, Austria. Nume precum Marco Odermatt, Mikaela Shiffrin, Lucas Pinheiro Braaten sau Emma Aicher revin pe pârtie pentru a-și disputa un nou titlu mondial. Următoarele etape de Cupă Mondială se desfășoară pe pârtiile din Levi, Finlanda (14-15 noiembrie, slalom), Gurgl, Austria (21-22 noiembrie, slalom) și Copper Mountain, SUA (28-29 noiembrie, Super G și slalom uriaș).

Printre evenimentele importante din sporturile de iarnă transmise în direct pe Eurosport și HBO Max în următoarea perioadă se numără Cupa Mondială de sărituri cu schiurile, care începe la Lillehammer, Norvegia, în perioada 20-23 noiembrie, și Cupa Mondială de biatlon, care începe la Kontiolahti, Finlanda, în perioada 26-29 noiembrie.

Interesul publicului pentru sporturile de iarnă s-a menținut ridicat și după încheierea Jocurilor Olimpice Milano-Cortina 2026. Pe parcursul întregului sezon, Eurosport și HBO Max au reunit 86,5 milioane de fani în toată Europa, pe toate platformele. Totodată, transmisiunile dedicate de pe HBO Max au atras cu 35% mai mulți abonați față de sezonul precedent. Cele mai semnificative creșteri de audiență au fost înregistrate în special la săriturile cu schiurile (+40%), schiul alpin (+27%) și biatlon (+18%).

Scott Young, EVP la Eurosport, a declarat: „Pornind de la un sezon în care am adus sporturile de iarnă către mai mulți oameni ca oricând, culminând cu Jocurile Olimpice de Iarnă Milano Cortina 2026, suntem pregătiți să continuăm acest parcurs ascendent. Ca destinație principală pentru sporturile de iarnă, vom prezenta în acest sezon fiecare poveste de pe zăpadă și gheață, cu mai multă acțiune în direct și noi experți care vor aduce perspective proaspete, alături de angajamentul nostru de a acoperi fiecare eveniment important.”