Forumul pentru Guvernanță Globală 2026 s-a deschis la Xiong’an

Forumul pentru Guvernanță Globală 2026 (Xiong’an) și-a început lucrările vineri, în Noua Zonă Xiong’an din provincia Hebei, în nordul Chinei. Cu tema „Reconstruirea încrederii și a cooperării: reformarea și îmbunătățirea guvernanței globale într-o lume în schimbare”, forumul se va desfășura pe parcursul a trei zile. În acest interval, personalități din mediul politic, strategic, academic, de afaceri și media, precum și reprezentanți ai tinerilor din peste 90 de țări vor dezbate, în cadrul a 22 de simpozioane și al unei serii de activități conexe, căile de îmbunătățire a guvernanței globale prin reforme.