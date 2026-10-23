Actualitatea din China 

Forumul pentru Guvernanță Globală 2026 s-a deschis la Xiong’an

Radio China Internaţional
Autor
Radio China Internaţional

Forumul pentru Guvernanță Globală 2026 (Xiong’an) și-a început lucrările vineri, în Noua Zonă Xiong’an din provincia Hebei, în nordul Chinei. Cu tema „Reconstruirea încrederii și a cooperării: reformarea și îmbunătățirea guvernanței globale într-o lume în schimbare”, forumul se va desfășura pe parcursul a trei zile. În acest interval, personalități din mediul politic, strategic, academic, de afaceri și media, precum și reprezentanți ai tinerilor din peste 90 de țări vor dezbate, în cadrul a 22 de simpozioane și al unei serii de activități conexe, căile de îmbunătățire a guvernanței globale prin reforme.

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