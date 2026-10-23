Xi Jinping solicită eforturi prompte de salvare, după cutremurul din Xizang

Președintele Chinei, Xi Jinping, a ordonat eforturi de căutare și salvare cu toate forțele a persoanelor dispărute și tratamente medicale prompte pentru răniți, după ce un seism cu magnitudinea de 7,0 grade pe scara Richter a lovit joi seara un județ din Regiunea Autonomă Xizang din sud-vestul Chinei.

Totodată, președintele Xi a solicitat depunerea de eforturi maxime pentru a minimaliza pierderile de vieți omenești.

Șaisprezece persoane au murit și alte 54 au fost rănite în urma cutremurului, potrivit Biroului de Gestionare a Situațiilor de Urgență al orașului Nagqu.