Actualitatea din China 

Xi Jinping solicită eforturi prompte de salvare, după cutremurul din Xizang

Radio China Internaţional
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Radio China Internaţional
Funcționari și locuitori locali au instalat corturi de urgență pe terenul unei școli primare din județul Baqen, orașul Nagqu, Regiunea Autonomă Xizang din sud-vestul Chinei, 23 octombrie 2026. /Xinhua

Președintele Chinei, Xi Jinping, a ordonat eforturi de căutare și salvare cu toate forțele a persoanelor dispărute și tratamente medicale prompte pentru răniți, după ce un seism cu magnitudinea de 7,0 grade pe scara Richter a lovit joi seara un județ din Regiunea Autonomă Xizang din sud-vestul Chinei.

Totodată, președintele Xi a solicitat depunerea de eforturi maxime pentru a minimaliza pierderile de vieți omenești.

Șaisprezece persoane au murit și alte 54 au fost rănite în urma cutremurului, potrivit Biroului de Gestionare a Situațiilor de Urgență al orașului Nagqu.

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