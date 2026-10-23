Biroul Politic al CC al PCC a examinat raportul privind a șaptea rundă de inspecții

Biroul Politic al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez s-a reunit pe 23 octombrie pentru a examina „Raportul cuprinzător privind rezultatele celei de-a șaptea runde de inspecții ale Comitetului Central al celui de-al 20-lea Congres al PCC”. Ședința a fost condusă de Xi Jinping, secretarul general al CC al PCC.

La reuniune s-a arătat că, sub conducerea fermă a Comitetului Central, cu Xi Jinping în centrul său, cea de-a șaptea rundă de inspecții a fost realizată temeinic și a dat rezultate vizibile. Inspecțiile au arătat că activitatea organelor centrale și de stat a avansat în mod pozitiv, dar că există și probleme care merită o atenție deosebită și trebuie rezolvate cu seriozitate. Participanții au cerut să se sporească responsabilitatea pentru remedierea deficiențelor și să se întărească controlul asupra acestui proces. Organizațiile de partid inspectate au fost îndemnate să îmbine studierea și aplicarea gândirii lui Xi Jinping despre construirea Partidului cu consolidarea și extinderea rezultatelor educației privind formarea și promovarea unei viziuni corecte asupra performanței politice. Ele trebuie să remedieze efectiv problemele semnalate, să le abordeze cu fermitate și să obțină schimbări reale, concrete.

La reuniune s-a subliniat că organele centrale și de stat reprezintă prima linie în aplicarea celor „două susțineri”. Ele trebuie să-și îmbunătățească constant capacitatea de judecată, de înțelegere și de execuție politică, să-și asume mai ferm responsabilitatea politică în exercitarea atribuțiilor și să pună în practică cu hotărâre deciziile și dispozițiile majore ale Comitetului Central. S-a insistat și asupra respectării stricte a responsabilităților politice legate de conducerea și guvernarea partidului. Toate activitățile care țin de conducerea strictă și cuprinzătoare a Partidului trebuie abordate cu standarde mai înalte și măsuri mai concrete. Totodată, lupta împotriva corupției trebuie să rămână sub o presiune puternică, iar tonul sever să fie menținut până la capăt, pentru a construi organe politice cu o atmosferă curată și integră.

Participanții au discutat, de asemenea, și alte subiecte.