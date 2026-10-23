Actualitatea din China 

Xi Jinping a transmis un mesaj participanților la Forumul Xiong’an

Radio China Internaţional
Autor
Radio China Internaţional
(FOTO: CFP）

Președintele Chinei, Xi Jinping, a transmis vineri un mesaj participanților la Forumul pentru Guvernanță Globală 2026 (Xiong’an), organizat în perioada 23-25 octombrie în Noua Zonă Xiong’an din provincia Hebei, în nordul țării, sub egida Institutului Chinez pentru Afaceri Externe (CPIFA).

În mesajul său, Xi a subliniat că schimbările de amploare fără precedent în ultimul secol se accelerează, iar deficitele în materie de pace, dezvoltare, securitate și guvernanță s-au adâncit. Inițiativa pentru Guvernanță Globală urmărește să impulsioneze crearea unui sistem de guvernanță mondială mai just și mai echitabil și să construiască o lume mai frumoasă. China este dispusă să colaboreze cu alte state pentru punerea în practică a conceptului de guvernanță globală, bazat pe consultare, construire și împărtășire în comun.

Xi a adăugat că țările lumii sunt așteptate să se unească prin încredere și să răspundă provocărilor prin parteneriate, pentru a aduce mai multă certitudine și un nou impuls într-o lume marcată de schimbări și turbulențe, și pentru a construi împreună o comunitate cu destin comun pentru omenire.

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