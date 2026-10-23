Marșul cel Lung, calea spre victorie 

„Calea spre victorie” este a doua secvență a Galei „Odă pentru Marșul cel Lung”, organizate în seara zilei de 22 octombrie de China Media Group (CMG) pentru marcarea împlinirii a 90 de ani de la victoria Marșului cel Lung al Armatei Roșii Chineze.

Această parte a evenimentului transpune modul în care Armata Roşie a convocat Conferința de la Zunyi în 1935 și a obținut o adevărată cotitură a Marșului cel Lung, schimbând situația în care a fost supusă constrângerilor dogmei rigide și a suferit marile eșecuri în cea de-a 5-a campanie anti-încercuire și în luptele de la râul Xiang.

Îndrumată de gândirea militară a lui Mao Zedong, prin o serie de războaie de manevră, Armata Roșie a scăpat de încercuirea, urmărirea, împiedicarea şi interceptarea din partea trupelor guvernului antirevoluționar condus de Chiang Kai-shek‌, pășind pe calea spre victoria finală.