Alexandru Petrescu, Președinte ASF: Piața de capital românească își lărgește baza și își consolidează relevanța



În numai șapte ani, numărul conturilor active ale clienților societăților de servicii de investiții financiare a crescut de la 15.726, în martie 2019, la 148.491, în martie 2026. Este o multiplicare de aproape 9,4 ori, care vorbește despre o schimbare profundă în raportarea românilor la economisire și investiție. Piața de capital nu mai este un teritoriu rezervat unui cerc restrâns de cunoscători. Ea devine treptat o opțiune reală pentru un număr tot mai mare de cetățeni.



În aceeași perioadă, valoarea activelor aflate în custodia SSIF a urcat de la 8,73 miliarde de lei la 63,75 miliarde de lei. Evoluția reflectă atât intrarea de noi investitori, cât și aprecierea portofoliilor și creșterea expunerii celor deja prezenți în piață. Chiar și în 2023, când numărul conturilor active s-a redus ușor, activele în custodie au continuat să crească, semn că piața a dobândit o capacitate mai mare de a absorbi și păstra capital.



Saltul cel mai puternic s-a produs după 2023, într-un context favorabil pentru Bursa de Valori București, marcat de listări importante, de creșterea capitalizării și de performanțe remarcabile ale indicilor bursieri. În 2025, indicele BET a avansat cu aproximativ 46%, iar BET-TR, care include dividendele reinvestite, cu peste 55%. Aceste cifre trebuie privite cu echilibru, deoarece valoarea activelor este influențată și de evoluția prețurilor, nu doar de intrările noi de capital. Tendința generală rămâne însă clară. România are astăzi o piață de capital mai largă, mai vizibilă și mai relevantă decât în urmă cu numai câțiva ani.



Următoarea etapă trebuie să transforme această creștere cantitativă într-o maturizare durabilă. Mai mulți investitori înseamnă și o responsabilitate mai mare pentru instituții, intermediari și emitenți. Educația financiară, transparența, protecția investitorilor și calitatea serviciilor trebuie să avanseze în același ritm cu piața. O economie puternică are nevoie de cetățeni care înțeleg investițiile, de companii care pot atrage capital și de o piață în care încrederea nu este doar declarată, ci construită în fiecare zi.