Confederația Sindicală Națională MERIDIAN își exprimă solidaritatea cu acțiunile de protest ale salariaților din sistemul sanitar

Confederația Sindicală Națională MERIDIAN își exprimă solidaritatea deplină cu salariații din sistemul de sănătate finanțat de la bugetul de stat și cu organizațiile sindicale care au decis declanșarea grevei generale, în semn de protest față de inechitățile și dezechilibrele persistente din sistemul de salarizare.

Uniunea Sindicatelor TESA din Sănătate, împreună cu celelalte organizații sindicale din domeniul sănătății afiliate Confederației Sindicale Naționale MERIDIAN, apreciază că revendicările care au stat la baza declanșării grevei generale de către Federația SANITAS sunt pe deplin justificate din punct de vedere sindical. Aceste revendicări reflectă probleme reale, acumulate în timp, care afectează atât personalul TESA, cât și funcționarea eficientă a sistemului public de sănătate.

În același timp, actualul context politic generează dificultăți majore în identificarea unui partener de dialog cu autoritate deplină de negociere și decizie. Absența unui Guvern cu puteri depline, precum și lipsa unei majorități parlamentare stabile, capabile să susțină și să garanteze includerea amendamentelor formulate de organizațiile noastre sindicale în proiectul noii Legi a salarizării unitare, limitează în prezent posibilitatea unor negocieri eficiente care să conducă la soluționarea revendicărilor.

Cu toate acestea, considerăm că semnalul de alarmă transmis prin această mișcare sindicală este unul legitim și nu poate fi ignorat. Problemele din sistemul sanitar trebuie abordate cu responsabilitate și tratate ca o prioritate națională.

Uniunea Sindicatelor TESA din Sănătate și Confederația Sindicală Națională MERIDIAN își reafirmă disponibilitatea pentru dialog social și rămân pregătite să participe la orice negociere tehnică, instituțională sau politică, imediat ce vor exista interlocutori investiți cu autoritatea necesară pentru asumarea unor angajamente concrete.

Obiectivul nostru rămâne același: eliminarea discriminărilor salariale, recunoașterea rolului tuturor categoriilor profesionale din sistemul sanitar și aprobarea amendamentelor formulate de organizațiile noastre în cadrul noii Legi a salarizării, astfel încât principiile echității și respectului față de munca din sănătate să fie, în sfârșit, consacrate prin lege.