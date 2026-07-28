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Un seism cu magnitudinea de 7,1 s-a produs în sud-vestul Japoniei

Magda Dragu
Autor
Magda Dragu

Magda Dragu (gds.ro)

Un cutremur puternic cu o magnitudine preliminară de 7,1 s-a produs în prefectura Kumamoto, pe insula Kyushu, din sud-vestul Japoniei, a anunțat Agenția Meteorologică Niponă (JMA), citată de Reuters.

O avertizare de tsunami pentru un val de 1 metru a fost emisă după cutremur, a anunțat JMA.

Epicentrul cutremurului produs la ora locală 16:27 a fost în prefectura Kumamoto, la o adâncime de aproximativ 10 kilometri, informează agenția de presă niponă Kyodo.

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Guvernul japonez a emis avertizări de urgență

Guvernul japonez a emis avertizări de urgență privind cutremurul pentru prefecturile Kumamoto, Nagasaki, Kagoshima, Fukuoka, Saga, Oita și Miyazaki, toate situate pe insula Kyushu din sud-vestul Japoniei.

Nu există pericol de tsunami pentru Hawaii și Samoa de Est după cutremurul din Japonia, a anunțat Centrul american de alertă pentru tsunami din Pacific (PTWC). 

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