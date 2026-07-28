365 de voluntari Bikers for Humanity au dat startul lucrărilor la Centrul Terapeutic pentru Copiii cu Autism din Farcaș

Peste 365 de voluntari Bikers for Humanity au transformat, pentru un weekend, satul Farcaș, din județul Vrancea, într-un adevărat șantier al solidarității. În localitatea cu aproximativ 200 de locuitori, motocicliști, voluntari și susținători ai cauzei au lucrat împreună pentru primul episod al proiectului dedicat construirii Centrului Terapeutic

pentru Copiii cu Autism, dezvoltat împreună cu Asociația Sfântul Stelian Ocrotitorul Copiilor Focșani.

Acțiunea marchează și 10 ani de șantiere Bikers for Humanity, un deceniu în care comunitatea a demonstrat că solidaritatea poate construi, la propriu, speranță pentru cei care au cea mai mare nevoie de ea.

Într-o singură zi de lucru, voluntarii au reușit să îndeplinească toate obiectivele propuse, într-un exemplu de organizare, implicare și muncă în echipă. Energia celor prezenți a transformat șantierul într-un loc în care fiecare oră de muncă a însemnat un pas înainte pentru copiii și familiile care vor beneficia de acest centru.

Rezultatele șantierului reflectă amploarea efortului depus de voluntari: a fost finalizată placa peste fundația Modulului Părinți, de la montarea foliei și a polistirenului până la armarea cu fier și turnarea betonului, au fost turnați 27 de metri cubi de beton, s-a realizat săpătura perimetrală pentru hidroizolarea Modulului Părinți, au fost sortate și organizate 12 tone de fier beton, iar la Modulul Recepție au fost executate trei bretele ale fundației și confecționată și montată jumătate din grinzile fundației. Totodată, voluntarii au realizat 30 de stâlpi de armătură, dintre care 23 pentru Modulul Părinți și 7 pentru Modulul Recepție, îndeplinind toate obiectivele tehnice stabilite pentru această etapă a proiectului.

„Acesta nu este un proiect de un weekend și nici de un an. Este o promisiune pe care o facem copiilor care vor avea nevoie de acest centru.

Bikers for Humanity va reveni la Farcaș până când toate cele cinci clădiri ale Centrului Terapeutic vor fi finalizate. Ne asumăm această responsabilitate și vom pune în acest proiect aceeași energie, implicare și solidaritate care ne definesc de 10 ani. Le sunt profund recunoscător tuturor voluntarilor, partenerilor și echipei Asociației Sfântul Stelian, care au lăsat deoparte timpul lor pentru a construi speranță. Fiecare oră de muncă, fiecare gest și fiecare om prezent pe șantier au făcut diferența.

Împreună, continuăm această poveste până la capăt.”, a declarat Cristian Hrubaru, fondatorul Bikers for Humanity.

Proiectul din Farcaș nu se oprește aici. În perioada următoare va fi finalizat modulul construit de voluntarii Bikers for Humanity, iar organizația își va concentra resursele pentru sprijinirea dezvoltării întregului Centru Terapeutic pentru Copiii cu Autism.



La finalizare, complexul va cuprinde cinci clădiri, dedicate atât copiilor care beneficiază de terapie, cât și familiilor care îi însoțesc, devenind unul dintre cele mai importante proiecte de acest tip din România.



Bikers for Humanity își reafirmă angajamentul de a rămâne alături de comunitatea din Farcaș și de Asociația Sfântul Stelian până la finalizarea centrului.