MADR a dispus prin ordin de ministru suspendarea directorului general și numirea unor interimari

MADR a dispus prin ordin de ministru suspendarea de drept a raportului de serviciu a directorului general Adrian Pintea și încetarea exercitării temporare a funcției de director general pentru Romeo Șoldea, ca urmare a comunicării oficiale transmise de către Direcția Națională Anticorupție (DNA) privind măsurile dispuse de procurori în privința conducerilor Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) și Autorității Naționale Fitosanitare (ANF).

Pentru asigurarea continuității activității și buna desfășurare a proceselor operaționale în cadrul celor două instituții subordonate, conducerea MADR a decis ca, până la data de 31 iulie 2026, atribuțiile aferente funcțiilor de director general vor fi îndeplinite interimar de Kerekes Melinda Klara, director al Direcției Economice, pentru APIA, iar pentru ANF de Nechifor Ramona Ionela, director general adjunct și de Manole Filofteia, director al Laboratorului Național Fitosanitar.

Măsura suspendării este aplicată strict în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv art. 513 alin. (1) lit. l) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, care reglementează suspendarea de drept a raportului de serviciu al funcționarului public în cazul proceselor penale/măsurilor preventive sau de urmărire penală comunicate oficial.