ANSVSA: Controale și amenzi în benzinăriile din toată țara

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a controlat, între 13 și 26 iulie 2026, 217 unități care prepară și comercializează alimente în incinta benzinăriilor de pe teritoriul României. Inspectorii au aplicat 19 amenzi contravenționale, în valoare totală de 134.800 de lei, și au dispus suspendarea activității unui operator.

De asemenea, au fost emise 18 avertismente și 12 kilograme de produse de patiserie în valoare de 300 de lei au fost reținute oficial și dirijate către neutralizare.

Acțiunea a urmărit modul de preparare și de vânzare a alimentelor către consumatorii finali, dar și felul în care operatorii colectează și depozitează, în vederea neutralizării, subprodusele de origine animală nedestinate consumului uman (SNCU) și resturile menajere rezultate din prepararea și servirea produselor.

„Un raft de patiserie dintr-o benzinărie răspunde în fața acelorași reguli ca bucătăria unui restaurant. Nu există categorie de unitate cu regim mai indulgent. Apa caldă, vestiarul, numărul de lot par formalități, dar sunt exact condițiile în care un produs ajunge sigur la client.”, a declarat dr. Alexandru Nicolae Bociu, președintele ANSVSA

Principalele neconformități constatate

lipsa fișei de aptitudini a personalului;

neasigurarea unui spațiu vestiar pentru angajați;

absența apei calde în zona de desfacere a produselor alimentare;

deficiențe de trasabilitate, în privința numărului de lot;

nerespectarea normelor ANSVSA privind întreținerea spațiilor de prelucrare, depozitare și valorificare a alimentelor, precum și a instalațiilor, utilajelor și ustensilelor de lucru;

lipsa procedurii privind diminuarea risipei alimentare;

neamenajarea unui spațiu frigorific pentru depozitarea SNCU.

Acțiunile de control continuă la nivel național.

Consumatorii care observă nereguli pot sesiza ANSVSA la linia TELVERDE 0800.826.787, apelabilă gratuit, sau pe adresa callcenter@ansvsa.ro.