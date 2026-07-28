CNAIR a desemnat câștigătorul licitației pentru lotul 6 al drumului de mare viteză Craiova – Târgu Jiu

Marți, 28.07.2026, în urma finalizării procesului de evaluare a ofertelor, CNAIR a comunicat rezultatul procedurii de atribuire a contractului de proiectare și execuție “Autostrada Craiova – Filiasi si Drum Expres Filiasi – Targu Jiu – Lotul 6”.

Ofertantul desemnat câștigător este Asocierea Kalyon Insaat Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi (Lider) – SC MIS GRUP SRL (Turcia – Romania), cu preţul de 1.998.077.020,68 Lei fara TVA.

Durata contractuală este de 34 de luni, din care 10 de luni pentru proiectare și 24 de luni pentru execuție.

Sursa de finanțare va fi asigurată din Fonduri Europene Nerambursabile – Programul Transport (PT) 2021-2027.

Perioada de garanție a lucrărilor ofertată conform factorului de evaluare este de 10 ani.

Lotul 6 are o lungime de aproximativ 19,25 km și presupune realizarea a unui număr de 25 de lucrări de artă, printre care și un viaduct de o complexitate tehnică ridicată la km 96+359, în lungime de 644 m precum și a două parcări de scurtă durată, la km 97+950 (stânga și respectiv km 98+450 dreapta), fiecare fiind dotată cu șase stații de încărcare rapidă pentru autoturismele electrice.

De asemenea, va fi realizat Nodul Rutier Târgu Jiu la km 110+100 (punctul de final al drumului expres, intersecţie cu VO Târgu Jiu) precum și o descărcare provizorie la km 90+850 (care include un drum de legatură în lungime de 1 km și o intersecție giratorie prin care se realizează conexiunea la DJ661).

Lotul 6, situat între km 90+850 și km 110+100, pornește din zona Târgu Cărbunești unde este asigurată conexiunea cu DJ 661 și se finalizează în zona VO Târgu Jiu.

Semnarea contractului de achiziție publică va fi posibilă după expirarea perioadei de depunere a eventualelor contestații și respectiv după soluționarea contestaților/plângerilor formulate în cadrul procedurii de atribuire.