Consiliul Concurenței a câștigat procesul cu Țiriac Leasing IFN SA

Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a confirmat, prin hotărâre definitivă, încălcarea Legii Concurenței de către Țiriac Leasing IFN SA (în prezent BT Leasing Transilvania IFN SA), prin participarea la un schimb de informații sensibile din punct de vedere comercial. În anul 2020, autoritatea de concurență a sancționat cu amenzi în valoare totală de 41,2 milioane lei Asociația Societăților Financiare din România – ALB și 16 companii membre ale acesteia, pentru încălcarea legislației în domeniul concurenței, prin participarea la un schimb de informații sensibile din punct de vedere comercial. Țiriac Leasing IFN SA a fost amendată cu 2,9 milioane lei. În urma investigației, Consiliul Concurenței a constatat că aceste companii primeau de la concurenți, alături de informații privind valoarea finanțărilor viitoare individualizate la nivel de companie, și unele elemente cu un grad ridicat de detaliere, precum valoarea bunului, perioada finanțată, valoarea reziduală, portofoliul de leasing etc. Toate acestea au permis societăților participante să cunoască, în mod detaliat și individualizat, contextul în care avea loc schimbul de informații sensibile privind valoarea finanțată, oferind competitorilor posibilitatea de a-și adapta în consecință strategiile comerciale. Ulterior, ALB a adoptat măsuri de conformare cu legislația din domeniul concurenței, implementând un mecanism de tip „black box”. Țiriac Leasing IFN SA (în prezent BT Leasing Transilvania IFN SA) a contestat decizia Consiliului Concurenței la Curtea de Apel București, iar instanța a anulat concluzia autorității privind participarea acestei companii la practica anticoncurențială sancționată. Ca urmare a recursului autorității de concurență, Înalta Curte de Casație și Justiție a casat hotărârea primei instanțe și a menținut decizia de sancționare a Țiriac Leasing IFN SA. Consiliul Concurenței a câștigat definitiv procesele cu Alpha Leasing Romania IFN SA, Idea Leasing IFN SA, OTP Leasing Romania IFN SA, UniCredit Leasing Corporation IFN SA și ALB, ÎCCJ confirmând decizia de sancționare a autorității. BCR Leasing IFN SA, Piraeus Leasing Romania SA, Porsche Leasing Romania IFN SA și RD Leasing IFN SA nu au contestat decizia Consiliului Concurenței.