Un sat din Marea Britanie vrea să adere la SUA

Locuitorii dintr-un sat din Oxfordshire intenționează să organizeze un referendum simbolic pentru a părăsi Regatul Unit și a se alătura Statelor Unite, ca formă de protest față de decizia guvernului de a amplasa un centru pentru solicitanți de azil în apropiere.

Inițiativa, lansată în localitatea Piddington – un sat cu aproximativ 350 de locuitori –, vine ca reacție la planurile Ministerului de Interne de a transforma un fost depozit militar din zonă într-un centru de cazare pentru 1.250 de refugiați bărbați. Proiectul face parte dintr-o strategie mai amplă a guvernului laburist de a reutiliza facilitățile Ministerului Apărării pentru a reduce utilizarea hotelurilor destinate azilanților.

Reacții locale și susținere externă

Măsura a stârnit nemulțumirea comunității locale, care acuză lipsa unei consultări prealabile din partea autorităților centrale. Deși demersul nu are o bază legală prin care un sat să se poată desprinde de Regatul Unit, inițiatorii au descris acțiunea drept un apel disperat pentru a atrage atenția asupra disproporției dintre numărul mic de locuitori și capacitatea centrului propus.

Campania a atras atenția la nivel internațional, antreprenorul Elon Musk exprimându-și sprijinul pe rețelele de socializare cu privire la impactul măsurilor guvernamentale asupra comunităților rurale. Unii localnici și reprezentanți ai administrației locale au afirmat în mod simbolic că speră într-o atenție similară din partea SUA, campania simbolică fiind lansată chiar de Ziua Independenței Americane.

De cealaltă parte, un purtător de cuvânt al Ministerului de Interne a subliniat că preocupările comunităților locale sunt luate în considerare în cadrul reformelor privind politica de imigrație. Potrivit reprezentanților guvernamentali, autoritățile colaborează cu administrațiile locale pentru a distribui echitabil solicitanții de azil în facilități de bază, menționând că numărul persoanelor cazate în hoteluri a înregistrat o scădere semnificativă în ultimul an.