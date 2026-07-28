Xi Jinping: Diaspora chineză poate avea o contribuție și mai importantă la relansarea Chinei 

Președintele Chinei, Xi Jinping, a subliniat că cetățenii chinezi din diaspora, cei întorși în țară și membrii familiilor acestora sunt așteptați să contribuie și mai mult la reunificarea Chinei și la marea relansare a națiunii chineze. Mesajul a fost transmis într-o indicație privind activitatea în domeniul afacerilor referitoare la diaspora chineză, adresată participanților la conferința națională de lucru desfășurată luni și marți la Beijing.

Xi Jinping a arătat că, de la cel de-al 18-lea Congres Național al Partidului Comunist Chinez din 2012, departamentele responsabile au oferit sprijin chinezilor din străinătate și au încurajat diaspora să contribuie activ la dezvoltarea economică și socială a Chinei, la promovarea și transmiterea culturii chineze și la consolidarea schimburilor și cooperării dintre China și alte state.

Președintele Comitetului Național al Conferinței Consultative Politice Populare din China, Wang Huning, a subliniat în cadrul reuniunii că activitatea privind diaspora chineză a înregistrat progrese semnificative în ultimii ani și a oferit un sprijin important pentru dezvoltarea și prosperitatea țării.