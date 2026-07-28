Xi Jinping: China dorește aprofundarea parteneriatului strategic cu Slovacia

Preşedintele Chinei, Xi Jinping, a avut marţi, la Beijing, o întâlnire cu omologul său din Slovacia, Peter Pellegrini, aflat într-o vizită de stat în China.

Xi Jinping a arătat că China este dispusă să depună eforturi comune, alături de Slovacia, pentru consolidarea unui parteneriat strategic bazat pe respect şi încredere reciprocă, egalitate şi beneficii reciproce, stabilitate şi rezilienţă, astfel încât acesta să aducă mai multe beneficii ambelor ţări şi popoare.

Potrivit liderului chinez, China şi Slovacia trebuie să acorde o atenţie deosebită cooperării în patru domenii: consolidarea încrederii strategice reciproce şi sprijinul ferm reciproc, aprofundarea cooperării reciproc avantajoase şi promovarea dezvoltării comune, intensificarea schimburilor interumane şi continuarea prieteniei tradiţionale, precum şi apărarea echităţii şi justiţiei internaţionale, alături de promovarea reformei şi îmbunătăţirii guvernanţei globale.

Lumea trece prin schimbări rapide, iar relaţiile dintre China şi Uniunea Europeană se confruntă atât cu noi oportunităţi importante, cât şi cu numeroase provocări. Transformarea acestor provocări în oportunităţi depinde de consultări pe picior de egalitate şi de identificarea unor interese comune, păstrând totodată diferenţele de opinie. China a considerat întotdeauna Uniunea Europeană un partener şi şi-a dezvoltat relaţiile cu aceasta cu sinceritate şi bunăvoinţă. China doreşte ca Slovacia să joace un rol constructiv în promovarea unei dezvoltări sănătoase şi stabile a relaţiilor chino-europene şi să încurajeze Uniunea Europeană să se concentreze asupra consensurilor la care a ajuns împreună cu China, gestionând în mod corespunzător diferenţele şi contradicţiile, a menţionat Xi Jinping.

La rândul său, Peter Pellegrini a afirmat că Slovacia preţuieşte foarte mult parteneriatul strategic cu China şi susţine cu fermitate principiul unei singure Chine. Totodată, Slovacia doreşte să consolideze încrederea reciprocă, să aprofundeze prietenia, să extindă cooperarea în domenii noi şi să obţină rezultate mai consistente în comerţ, inteligenţă artificială, economia digitală, robotică şi energia verde, pentru a aduce beneficii sporite cetăţenilor ambelor ţări. În calitate de stat membru al Uniunii Europene, Slovacia este dispusă să promoveze activ cooperarea dintre UE şi China şi să gestioneze în mod corespunzător diferenţele prin dialog şi consultare.