China solicită un răspuns responsabil privind intrarea ilegală a unui militar japonez în Ambasada din Tokyo

Au trecut patru luni de la incidentul în care un ofiţer activ al Forțelor de Autoapărare ale Japoniei, Kodai Murata, a pătruns ilegal, cu un cuțit, în Ambasada Chinei din Tokyo. În ciuda demersurilor ferme repetate ale părții chineze, autoritățile japoneze au trenat ancheta și măsurile de soluționare, invocând diverse pretexte precum „evaluarea psihiatrică”, fără să sancționeze făptuitorul, a declarat Lin Jian, purtător de cuvânt al Ministerului chinez de Externe.

În ultima perioadă, au fost înregistrate incidente grave care amenință securitatea misiunilor diplomatice și consulare ale Chinei în Japonia. Această tendinţă periculoasă reflectă numeroase probleme existente în Japonia. Orice încercare a părții japoneze de a minimaliza sau de a trata superficial aceste incidente reprezintă o toleranță și o încurajare a acestor practici negative.

China solicită din nou Japoniei să efectueze o anchetă amănunțită, să ia măsuri corective, să reflecteze și să îndrepte greșelile, să cerceteze cauzele profunde ale acestor incidente și să ofere Chinei și comunității internaționale un răspuns responsabil, a mai declarat Lin Jian.