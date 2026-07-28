Actualitatea din China 

Ministerul Comerțului al Chinei a publicat documentul privind poziția sa referitoare la așa-numitul „exces de capacitate de producție”

Radio China Internaţional
Autor
Radio China Internaţional

Ministerul Comerțului al Chinei a publicat, pe 28 iulie, documentul intitulat „Poziția Chinei cu privire la așa-numitul exces de capacitate de producție”, în care clarifică faptele relevante și prezintă poziția Chinei cu privire la aspectele legate de această temă.

Pe lângă prefață și concluzie, documentul este structurat în patru capitole: o analiză cuprinzătoare și obiectivă a capacității globale de producție și a așa-numitului „exces de capacitate de producție”; punctul de vedere al Chinei privind cele patru tipuri de relații asociate așa-numitului „exces de capacitate de producție”; angajamentul Chinei de a construi un sistem industrial modern în cadrul cooperării deschise; precum și promovarea în comun a unui cadru deschis și incluziv de cooperare la nivel global în domeniul lanțurilor de producție și aprovizionare.

Documentul subliniază că partea chineză a susținut în mod constant că problema așa-numitului „exces de capacitate de producție” trebuie abordată într-o manieră cuprinzătoare, obiectivă și echitabilă, atât din perspectivă istorică, cât și dialectică, respectând principiile deschiderii, cooperării, beneficiului reciproc și câștigului comun, pentru a gestiona împreună contradicțiile și divergențele. Potrivit documentului, protecționismul nu face decât să perturbe ordinea economică și comercială mondială, să afecteze securitatea și stabilitatea lanțurilor globale de producție și aprovizionare, precum și dezvoltarea sănătoasă și ordonată a cooperării industriale, generând riscuri pe termen lung pentru creșterea economiei mondiale.

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