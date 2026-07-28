Actualitatea din China 

China critică măsurile protecționiste adoptate de Uniunea Europeană

Radio China Internaţional
Autor
Radio China Internaţional
FOTO: CFP

Uniunea Europeană a adoptat recent o serie de măsuri restrictive cu caracter protecționist împotriva Chinei, fapt care a afectat semnificativ încrederea companiilor chineze în cooperarea cu UE, a declarat marți directorul Oficiului de Cercetare a Politicilor din cadrul Ministerului Comerțului al Chinei, Lin Weilong.

Oficialul a subliniat că, deși apariția unor divergențe comerciale este inevitabilă în cadrul dezvoltării unei cooperări ample între China și UE, acestea nu trebuie transformate într-un pretext pentru a formula acuzații nefondate sau pentru exercitarea presiunilor. China este deschisă să gestioneze în mod corespunzător divergențele prin dialog cu partea europeană, a adăugat Lin Weilong.

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