Peste 11 milioane de euro pentru investiții în sectorul vitivinicol. Sesiunea de depunere începe în data de 17 august

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), prin Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), deschide, începând cu 17 august 2026, sesiunea de depunere a cererilor de finanțare pentru investiții în sectorul vitivinicol, prin intervențiile IS-V-02 „Investiții în active corporale și necorporale” și IS-V-07 „Investiții în active corporale și necorporale menite să sporească durabilitatea producției de vin”, din cadrul Planului Strategic PAC 2023–2027.

Pentru cele două intervenții este disponibilă o alocare financiară totală de peste 11 milioane de euro, destinată atât creșterii competitivității sectorului vitivinicol, cât și investițiilor care contribuie la o producție de vin mai eficientă și mai durabilă.

Astfel, pentru IS-V-02 sunt alocate 9.348.921 euro. Valoarea maximă a asistenței financiare acordate pentru un proiect este de 1.500.000 euro pentru proiectele de achiziții complexe și de 400.000 euro pentru proiectele de achiziții simple. Intervenția urmărește îmbunătățirea performanței întreprinderilor vitivinicole și adaptarea acestora la cerințele pieței, creșterea competitivității pe termen lung, precum și susținerea investițiilor care conduc la economii de energie, eficiență energetică și procese de producție sustenabile.

Pentru IS-V-07, alocarea este de 1.695.498 euro. Valoarea maximă a asistenței financiare acordate pentru un proiect este de 650.000 euro pentru proiectele de achiziții complexe și de 250.000 euro pentru proiectele de achiziții simple. Fondurile sunt orientate către investiții care sporesc durabilitatea producției de vin. Sunt vizate, între altele, îmbunătățirea utilizării și gestionării apei, conversia la producția ecologică, introducerea tehnicilor de producție integrată, achiziționarea de echipamente pentru producția de precizie sau digitalizată, conservarea solului și creșterea capacității acestuia de captare a carbonului.

Alocările sunt repartizate distinct: 30% pentru proiectele de achiziții complexe și 70% pentru proiectele de achiziții simple. Finanțarea programelor aprobate se realizează în limita plafonului disponibil pentru anul financiar vizat, în ordinea înregistrării la APIA.

Sesiunea se va închide în momentul în care valoarea cererilor de finanțare va atinge pragul de 150% din limitele bugetare stabilite, urmând etapa de evaluare.

Depunerea cererilor: 17 august – 19 octombrie 2026

Solicitanții pot transmite cererile de finanțare în perioada 17 august – 19 octombrie 2026, prin sistemul informatic dedicat, potrivit ghidului de utilizare publicat de APIA.

Pentru accesarea Geoportalului viticol este necesară crearea și aprobarea unui cont de acces. După completarea și transmiterea cererii de finanțare în Geoportal, solicitantul va depune și un exemplar al cererii, împreună cu documentele justificative, pe suport hârtie, la Centrul Județean APIA sau, după caz, la APIA Municipiul București, în raza teritorială în care este implementat programul.

Ghidurile informative aferente celor două intervenții, care cuprind condițiile de eligibilitate și informațiile necesare pentru pregătirea, derularea și implementarea programelor de investiții, sunt disponibile pe site-ul APIA, accesând linkul: https://apia.org.ro/directia-masuri-de-piata/ps-pac-2023-2027-isv-02-isv-07-investitii-vitivinicole/sesiune-depunere-2026/

Pentru sprijinirea solicitanților în procesul de accesare a finanțării, APIA va organiza, în fiecare marți și joi, în intervalul orar 11:00–13:00, sesiuni online de suport tehnic, prin intermediul platformei Zoom.

MADR încurajează operatorii din sectorul vitivinicol să valorifice aceste oportunități de finanțare pentru modernizarea capacităților de producție, creșterea competitivității și orientarea către tehnologii eficiente și sustenabile.