România a depășit deja țintele PNRR pentru păduri: peste 20.000 ha împădurite și reîmpădurite

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) a îndeplinit și chiar a și depășit țintele asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență pentru împăduriri, reîmpăduriri, păduri urbane și dezvoltarea capacităților de producere a materialului forestier de reproducere.

La nivel național, 20.716 ha de terenuri împădurite și reîmpădurite au procese-verbale finale și au fost verificate de Gărzile Forestiere, față de ținta PNRR de 18.000 ha. Gradul de realizare a acestei ținte este de peste 115%.

Totodată, au fost realizate 13 ha de păduri urbane, ceea ce înseamnă îndeplinirea integrală a țintei asumate și au fost finalizate 109 pepiniere, cu 19 mai multe decât ținta de 90 prevăzută în PNRR.

„Am depășit cu peste 2.700 de hectare ținta asumată prin PNRR și am ajuns la 20.716 hectare împădurite sau reîmpădurite. Am realizat integral și ținta de 13 hectare de păduri urbane și am finalizat 109 pepiniere, față de 90 asumate. Sunt rezultate concrete, obținute într-un ritm susținut, care contribuie la protejarea solului, un aer mai curat și creșterea rezilienței în fața secetei, caniculei și inundațiilor. Le mulțumesc beneficiarilor, Gărzilor Forestiere și echipei PNRR din minister pentru mobilizare și pentru efortul depus în finalizarea acestor proiecte”, a declarat ministra mediului, apelor și pădurilor, Diana Buzoianu.

Alocarea PNRR pentru campania națională de împădurire și reîmpădurire, inclusiv păduri urbane, a fost de aproximativ 307 milioane de euro. Alte 50 de milioane de euro au fost alocate pentru dezvoltarea capacităților moderne de producere a materialului forestier de reproducere.

Investițiile s-au adresat unei palete largi de beneficiari publici și privați: unități administrativ-teritoriale, persoane fizice și juridice, universități și asociații. Au fost finanțate înființarea de păduri noi, reîmpădurirea suprafețelor afectate de calamități, păduri urbane și perdele forestiere de protecție amplasate în jurul localităților, între terenurile agricole sau de-a lungul căilor de comunicație.

Cele mai mari suprafețe împădurite au fost realizate în județele Dolj – 3.116,7 ha, Constanța – 2.275,2 ha, Galați – 1.547 ha și Botoșani – 1.420 ha.