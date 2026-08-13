Alertă ANSVSA: Transport ilegal de 50 de ovine, interceptat în județul Vaslui în timpul controalelor pentru prevenirea bolilor grave

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), prin intermediul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Vaslui, anunță interceptarea unui transport ilegal de 50 de capete tineret ovin. Animalele erau transportate fără documente sanitare veterinare, fără elemente de identificare (crotalii) și cu încălcarea gravă a normelor privind bunăstarea animalelor.

Acțiunea a avut loc astăzi, 12.08.2026, în jurul orei 11:00, pe raza localității Tutova (zona Coroiu), în contextul intensificării controalelor în trafic după ridicarea recentă a restricțiilor de mișcare a rumegătoarelor mici. Controlul a fost efectuat de un echipaj mixt format din reprezentanți ai DSVSA Vaslui și ai Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Vaslui.

În urma verificării autoutilitarei, inspectorii sanitari veterinari au constatat următoarele nereguli majore:

Absența totală a documentelor: Lipsa certificatului sanitar-veterinar de sănătate, a documentului de mișcare și a formularului de proveniență.

Lipsa trasabilității: Niciuna dintre cele 50 de oi nu prezenta crotalie auriculară, făcând imposibilă verificarea istoricului medical sau a exploatației de origine. Din declarațiile șoferului, animalele au fost achiziționate din județele Iași și Vaslui și aveau ca destinație finală localitatea Babadag.

Încălcarea normelor de bunăstare: Vehiculul nu era autorizat sanitar-veterinar pentru transportul de animale vii. Ovinele erau înghesuite într-un spațiu neventilat corespunzător, fără asigurarea condițiilor minime de protecție împotriva stresului termic sau a rănirii.

În contextul epidemiologic actual, marcat de evoluția unor boli severe la nivel regional și național – cum ar fi Pesta Micilor Rumegătoare (PMR), Variola Ovină și Caprină (VOC) și Pesta Porcină Africană (PPA)– astfel de acțiuni iresponsabile reprezintă un risc major de difuzare a virusurilor și pot genera pagube economice imense pentru crescătorii de bună-credință.

Ca urmare a abaterilor grave, transportatorul a fost sancționat contravențional cu amenda maximă, de 20.000 de lei, prevăzută de legislația în vigoare. Toate cele 50 de ovine au fost plasate sub sechestru sanitar-veterinar în vederea aplicării măsurilor de urgență (euthanasiere și neutralizare), conform procedurilor specifice pentru animalele fără identitate și origine cunoscută, introduse ilegal în circuit.

„Măsurile luate de autorități pentru sprijinirea crescătorilor de animale și protejarea sectorului zootehnic pot fi eficiente doar dacă există o responsabilitate maximă din partea tuturor celor implicați în lanțul de mișcare a animalelor. Nu vom tolera nicio abatere care pune în pericol siguranța sanitar-veterinară a țării. Controalele în trafic vor rămâne extrem de stricte, iar cei care aleg să transporte animale ilegal, fără acte și fără elemente de trasabilitate, vor suporta cele mai aspre sancțiuni legale. Trebuie să protejăm crescătorii corecți și eforturile majore care se depun pentru combaterea acestor boli grave.” a declarat președintele ANSVSA, dr. Alexandru Nicolae BOCIU.

ANSVSA solicită public tuturor proprietarilor de animale, comercianților și transportatorilor să respecte cu strictețe legislația. Mișcarea animalelor fără documente și fără crotalii este strict interzisă și va fi sancționată drastic!